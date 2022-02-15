【消委會測試】米製麵食更健康？ ‎八成半樣本有金屬污染物‎ 一款米粉更含砒霜？

米製麵食因不經油炸，經常被認為是較為健康的選擇。但消費者委員會測試了市面30款預先包裝米製麵食樣本，包括乾米粉、乾河粉、乾米線、保鮮米線、乾金邊粉和韓式麵食，在金屬污染物方面，逾8成樣本被驗出鎘、鉻，和俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，當中新豐米線的鎘和源順有機白米米粉的砒霜含量是眾樣本中最高。

消委會測試發現，26款樣本被驗出金屬污染物，佔整體超過80%，分別有24款樣本檢出鎘，14款檢出鉻，以及9款檢出俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，當中新豐米線的鎘每公斤有0.1充克，以及源順有機白米米粉的砒霜含量每公斤有0.16毫克，是金屬污染物中最高，但消委會強調，各樣本檢出的金屬污染物含量不高，消費者在正常食用下，不會對健康構成太大風險。

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此外，消委會亦檢視了米製麵食樣本的營養素含量，包括能量、脂肪、蛋白質等，結果發現7成樣本的營養素標示值與測試結果的脗合度不符相關指引的要求，當中有產品的鈉檢出量比標示值高逾40倍。

而在餘下23款樣本中，發現逾17款樣本檢測出的營養素含量，與標示值的吻合度不符相關指引的要求，佔整體70%，當中乾金邊粉皮本Bich Chi Tapioca rice sticks的鈉含量，與標示值相差逾41倍。台灣製的新東陽特級新竹米粉和中國製的新豐米線亦被驗出麩質，但卻沒有在包裝上標示；而南韓製的膳府米粉情況則更嚴重，其產品資料僅以韓文列出，違反本港的《標籤規例》，該產品的納含量更達723毫克，屬高鈉食品，整體評分僅得1星，是所有樣本中表現最差。

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責任編輯：龍紀瑩