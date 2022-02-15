【IELTS課程】IELTS 應試課程收費相差20倍 消委會：報讀課程前 有3大注意事項

坊間有不少院校開辦各式各樣的IELTS應試課程，聲稱有助應考生提升英語能力及熟習IELTS考試模式。消費者委員會發現，各學院的IELTS應試課程收費由數千元至數萬元，平均每小時收費更可相差約20倍。

消委會指，各學院的課程收費差異頗大，當中以面授課程平均每小時的收費相對較高。以設有固定上課時數或堂數的課程為例，面授課程每小時的平均收費由最低32元至最高663元，相差約20倍；自選面授或網上授課的課程則平均每小時由115元至417元，相差逾兩倍；只有一間院校的網上實時課程設固定時數，平均每小時187元。消委會提醒消費者，應於付款前清楚了解付款方式及相關條款。

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消委會又指，有8間院校要求學生報讀課程時繳付全數學費，有院校要求學生購買點數以換取課堂，點數於一年內有效，又或以學生目標考獲的分數釐定收費，IELTS考獲4.5分或以下收費為2.48萬元，5至7.5分收費為2.93萬元，相差約兩成；亦有部分院校的付款安排相對較具彈性，例如分期付款或按月收費。

消委會表示，曾接獲投訴指有院校以「免費試堂」推廣IELTS課程，但其後又收取300元留位費。而在試堂當日，投訴人因抵受不住2小時疲勞轟炸式的推銷，繳付第1期約4千元學費才能離開。

為避免消費誤區，消費者委員會提醒消費者，在報讀相關課程前，宜留意以下3點：

第一、宜多比較不同院校提供課程的內容及收費、上課模式、時間及地點，以及付款或補堂等安排，並因應自己英語能力及學習需要挑選課程

第二、可考慮參加院校提供的免費試堂，特別是參與實際課堂，以體驗導師的教學方式，切忌試堂後急於繳付「留位費」報讀課程

第三、為保障自身的利益，消費者在付款前宜確保合約或收據列明上課及補堂安排、收費及退學條款、成績保證條款等。萬一將來發生爭拗，投訴時亦有所憑據。

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責任編輯：龍紀瑩