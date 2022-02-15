著名術數師蔣匡文：香港將踏入九運 面臨大變之始  疫情何時才會完結?

踏入2022壬寅虎年，本港疫情再陷入水深火熱之中，何時能「除口罩」，對大家來說似乎又再踏遠一步。雖然疫情未知何時能完結，但大家也想知道，能否於虎年的股市及樓市尋找獲利機會。著名建築師及術數師蔣匡文接受《iMoney》專訪，他表示虎年整體的情況雖然比過去兩年好，但今年將是由八運轉到九運的過渡期，將是大變之始。



坊間有不少術數師，透過風水及玄學為股市樓市前景把脈，蔣匡文相對坊間術數師的最獨特之處，就是他本身是位專業建築師，擅長把傳統的風水學應用在建築設計中，他的作品有不少知名建築，如觀塘創紀之城（apm商場）、妙法寺及清水灣半島等；他更是位「學霸」，擁有香港大學頒發的建築學學士學位及哲學博士學位。

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蔣匡文表示，2022年壬寅虎年，據天運之曆法，今年是由八運轉至九運之過渡期，這個時間將是大變之始，「從2019年的社會運動開始，香港不斷有麻煩事出現，及至2020年及2021年的疫情爆發，今年麻煩事會否過去呢？似乎暫時未見。」他指地球自去年12月14日開始正經歷了一個特別天文現象，古人稱為「攔截」，「若以地球作中心點，將天分做一半，現在太陽、月球、金星，木星、水星、火星、土星，天王星、海王星及冥王星，都全部走到半邊天球中，另外一半沒有任何太陽系的星球。只有月亮因為每月遷移而有半個月突破此局。」

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以上「欄截」的天文格局，有如一個欄將所有星「截住」，「情況有如地球被十個『大隻佬』在一邊拉動，出現甚麼現象呢？就是會出現很多極端的情況。」他舉例指，如12月中，美國中部六個洲受30多個龍捲風襲擊、湯加的火山爆發；之後香港出現很多奇怪的車禍，如12月時中環卑利街一架在斜路停車的私家車高速溜後導致傷亡；同月銅鑼灣世貿中心發生三級大火，同時也正是Omicron病毒全球爆發之時，可見很多奇異的事件發生發生。他相信這現象由2012年中開始，至2022年4月底才會有突破。

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本港過去一個月爆發第五波疫情，每天的確診個案逾百宗，究竟何時才會現曙光？蔣匡文預期疫情過了立春，即是2月4日就會較穩定。他解釋，今年1月30日至2月4日期間，天星會出現一個七星連珠之象，日、月、金星、水星、火星、冥王星及土星都集中於一個60度之範圍內，但由於太陽在其中，所以是在白天，地球肉眼是看不見。「占星的角度看這是一個吉象，太陽有如皇帝，統領群臣，惡人在皇帝面前就不會作惡，因此疫情會在此時之後暫時緩和，防疫限制希望放寬，市民生活及商業活動得以改善。」

不過，由於「攔截」持續，因此疫情所以不會完全被滅，防疫還是要繼續。「但從今年香港整體運勢都會比過去兩年好。至於大家最關心的疫情，我相信今年會是起起伏伏。我的看法，是一定要過了2023年，疫情才會放緩下來，大家才可以過正常的生活；及至2024年，我相信疫情才會消失。」換言之，大家於2023年才有機會「除口罩」，但今年則有機會到北方，即到內地旅行。

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以上內容輯錄自第746期《iMoney Focus》封面故事。

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記者：陳詠妍