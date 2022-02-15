【搜游食誌@iM網欄】虎春節搵食 天寶閣精品點心有實力

屈指算算，出稿日正是元宵佳節，恭祝各位身體健康，順心順意，財運亨通，順祝各行各業都扭轉乾坤，否極泰來。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

餐飲業的境況，亦不用筆者多說，由1月上旬實施的社交距離措施至2月10日再收緊措施，甚麼團年飯、春茗、家庭聚餐、情人節餐都一一成泡影，經濟活動的環環相扣，又有多少人、企業可獨善其身呢？

疫情下飲食業難捱

在好景的情況下，強化外送服務確實是開源，用盡已具備的資源槓桿最大的生意額，當然是「1+1大於2」的生意。在逆境下，無堂食的支撑下，維持一個正常的廚房團隊的運作做外賣生意是不切實際，無法支付人工費用及平台的服務傭金，藉著外送平臺可以殺盡方圓1km的生意，比實體店拓大了營商的服務範圍，是理論的邏輯，但香港的生活方便度、稠密度堪稱全球之冠，如無已有的口碑及服務質素，又何來的雪花紛飛的外賣單，行過路過的就直接買盒40至28元不等的兩餸飯就解決了，何必又要在家守候那已逾賞味期的外賣飯餐呢？

始料不及香港已經歷了4波疫情，第五波Omicron竟帶來最嚴苛的社交管控措施，大家常嚷著「虎」進「金」來，筆者當然也想願望成真，恐仍須多加努力撑下去。

高端食府春節爆滿

春節總要找點事令自己、家人過得開心，大年初一亦睡了一覺大懶覺，猜想食肆也會盡地一煲，午市直落至下午6時，不愁無美食！當筆者滿以為大有選擇，才恍然大悟，高端消費者仍是如常的生活質素，沒有絲毫影響，嘉麟樓、香宮、天外天、海景嘉福都說三輪均爆滿！

嘩，三輪？11:00am至1:00pm、1:15pm至3:15pm、3:30pm至:30pm，自愧低估了香港人的「食」力和實力！

另類中式下午茶

最後情歸「天寶閣」，還意外碰上「接財神」這個好兆頭，享用了一頓輕鬆愉快的另類中式下午茶。「天寶閣」算是喜來登酒店一匾有叫座力的食肆，略嫌樓底矮，場地雖倘大寬闊，總是欠缺一度氣場；食物質素，素來穩當，論價格，算是踏實，沒有新派中餐的浮誇而大幅提高叫價，保留傳統的功架和風味。

當天沒有刻意點甚麼新春意頭的小菜及點心，如常就最能見真章，蝦餃是極普遍的廣東點心，但每顆飽滿，大細均勻標準，蝦餃皮皮色嫩白挺漲，韌度超好嚼頭，沒有靡爛，粉軟的口感，蝦肉彈牙扎實，鮮味可口，定價88元一籠，絕對物有所值。

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廚師推介灌湯餃

最叫人滿意是灌湯餃，沒有刻意冠名甚麼燕窩、魚翅、花膠，既然是廚師推介，每客盛惠138元，一客位上湯羹的價錢，一試無妨，果然是踏實點心團隊，刺破湯餃，滿裹著花膠、粗針翅、瑤柱絲，湯頭絕不是味精湯，一喝就知老火熬煮金華火腿雞湯，不然筆者一定追水喝！光是看也看得令人相當滿足！最後點了一個金箔芝麻卷，一道大人好愛食的甜品，祝願家中老少平安，過個順心順意順境年！

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作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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