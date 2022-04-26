【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）

▲ 【綠色債券】滙豐中銀任港府零售綠債安排行 滙豐：認購7免手續費

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港府首批發行的綠色零售債券於4月26日早上9時接妥，認購期至5月6日下午2時結束。綠色零售債券是次目標發行額150億元，最多增發至200億元，年期為3年，每6個月派息一次，綠色零售債券與iBond相同，派息與香港CPI掛鈎，但保證息率經調高至2.5厘，較iBond保證2厘回報更具保障。

HSBC滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 為綠色零售債券聯席安排行及配售銀行，兩行均豁免客戶認購及持有綠色零售債券的所有相關費用，中銀更推出MacBook、iPhone抽獎吸引用戶。

多間銀行及證券行也視綠債為吸客機會，本文會綜合各項零售綠債相關優惠。

4月25日更新

交銀（香港）：提供7項豁免收費優惠

交銀（香港）提供7項豁免收費優惠， 於4月26日上午9時至5月6日下午2時認購期間， 客戶經交銀（香港）成功認購綠色零售債券，除可享認購費全免外，買入交易費、賣出交易費、到期贖回費、存倉費、代收利息費及存入債券費用可獲豁免 。

同時，交銀（香港）亦提供多個認購渠道予客戶選擇。除可透過網上銀行或流動電話銀行進行認購外，亦可親臨全線網點辦理認購手續。

建行（亞洲）：推「五免」認購優惠

建行（亞洲）推出綠色零售債券「五免」認購優惠 ，新舊客戶凡於4月26日上午9時至5月6日下午2時經建行（亞洲）認購綠色零售債券，可享「五免」優惠，即豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費，以及二手市場交易手續費。

陸香港：最多可實現「8免」、邀請新客可享0本金

由4月26日至5月5日下午2時，陸香港App平台客戶認購綠色債券，均可獲豁免6項收費，包括：提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費、到期贖回費、以及首6個月內沽出經紀費（交易佣金）。

此外，現有客戶在活動期間邀請一名新客戶成功註冊，兩人均可即時享以「0本金」融資認購綠色債券，最多可抽4手，融資認購費更可低至0元，意即客戶在參與認購綠色債券最高可實現「8免」優惠。

另外，首200位通過陸香港App成功認購綠色債券的客戶，可獲一張8%基金投資收益券，符合指定條件的客戶更可獲增額外投資現金券。活動期間成功開戶並入金1萬元或以上之新客戶，不需進行任何交易，亦可獲得300元等值的投資現金券。

富邦推9免優惠

富邦銀行（香港）客戶於4月26日至5月6日期間，認購綠色零售債券的客戶，可享豁免認購手續費、新股/新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、經紀佣金（於成功認購後兩個月內沽出綠色零售債券）、經場外交易沽出綠色零售債券之手續費，以及轉倉費。

認購渠道：各富邦銀行分行，或致電富邦銀行綠色零售債券認購熱線2806 4303

4月23日更新

華盛證券：豁免9項手續費及交易現金券和追倉回贈

華盛證券推出9項收費豁免，包括手續費、認購費、到期贖回費、孖展利息、代收股息費、存倉費、經紀佣金、託管費、交易佣金。

除此以外，全新客戶於活動期間成功線上開戶，除可享受「0」費率，「9免」任抽外，可獲價值1200元華盛通APP交易現金券，及高達1500元轉倉回贈。

4月22日更新

花旗：豁免6項手續費

花旗表示，客戶在各花旗銀行分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，可獲豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費、轉出費。

英皇證券：「12免」優惠認購5手免入錢免息

英皇證券宣佈，凡透過其認購綠色債券的客戶，均可獲12項優惠，包括免入錢、免息優惠、免認購費、手續費、託管費、代收利息費、不動戶費、提早贖回費、到期贖回費、存倉費、轉倉費、平台費。

當中，以孖展認購5收或以內綠色債券，可獲免入錢、免息優惠，多於5手將以最高9成融資的方式計算利息。

4月21日更新

恒生：提供多途徑認購兼推「8免」優惠

客戶經由恒生認購綠色零售債券可獲八項費用豁免優惠，包括認購手續費、債券託管服務費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（適用於非經中央結算系統轉入）、債券轉出費（適用於非經中央結算系統轉出），以及透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

由4月26日（星期二）上午9時至5月6日（星期五）下午2時，恒生客戶可透過以下途徑認購綠色零售債券：

• 網上認購：透過恒生個人e-Banking 遞交認購申請

• 電話認購：透過由專人接聽之認購熱線2826 8866作認購申請； Signature優卓理財及優越理財客戶亦可致電其客戶經理，透過電話認購

• 書面認購：客戶可親臨恒生全線地面分行（港鐵站辦事處除外），銀行職員會協助客戶填寫認購表格

中銀香港：認購費用全免兼可參加抽獎

經中銀香港認購綠色零售債券費用全免，而成功認購的客戶可參加抽獎，有機會贏取MacBook或iPhone等超過350份豐富獎品。

此外，中銀香港新增手機銀行全新債券買賣服務，方便客戶認購或沽出綠色零售債券，客戶亦可透過網上銀行、投資服務專線或親臨分行買賣綠色零售債券。

招商永隆：推「7免」優惠予認購客戶

招商永隆銀行提供七免優惠予認購客戶，包括豁免認購手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、 首兩星期經場外交易市場沽出綠色零售債券之債券交易費、到期贖回費、首兩星期經香港交易所沽出綠色零售債券之交易佣金。

雲鋒證券：推綠債「11免」優惠

新舊客戶可享「11免」優惠，包括全免利息、按金 （無上限）、 認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、代收股息手續費。

耀才：「11免」優惠加新客再有額外優惠

耀才新舊客戶除即日起可優先認購，兼享「11免」優惠。利息、按金、認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費及代收股息手續費均全免。另新客耀才開戶可獲贈20股盈富及10股滙豐，並可享真正0佣；將股票由其他證券行或銀行轉至耀才，可獲高達10股騰訊。

長橋證券：推「14免」及開戶等優惠

長橋證券（LONGBRIDGE）續推政府綠色零售債券「14免」認購優惠，並提供「0 本金/按金」、「100% 融資利率豁免」等優惠，疊加低門檻新、現有客戶開戶及轉倉高達 HK$8,500的優惠贈送。

「14免」優惠所涉及項目包括本金/按金、認購費 、申請手續費 、融資利率、到期贖回費 、代收利息費、存倉費、託管費、不動戶費、轉入費、買入經紀費、沽出經紀費、交易平台費、暗盤交易平台費。

針對新客戶，自4月25日起，長橋證券將加碼推出「低門檻」迎新開戶優惠活動，提供1000元股票現金券 、港股行情Level 1年卡（價值598元，4月限定） 、港股終生免佣、凡入金滿10000美元，可另享「美股終生免佣」。 此外，所有客戶轉倉可享超市券及股票現金券贈送，價值高達8500港元。

富途：「13免」加限時免孖展利息及暗盤免佣

富途推出全新限時優惠供客戶認購綠色債券，包括「13免」優惠，免收費用包括：孖展利息、認購手續費、申請手續費、暗盤交易佣金、暗盤交易平台費、託管費、轉入費、代收利息手續費、到期贖回費、存倉費、不動戶費、提早贖回費、港股證券一世免佣（新客專享）。

富途同時推出限時免孖展利息及暗盤免佣活動，客戶可透過限時免孖展利息活動獲領1張孖展減（免）息券，用一萬即可免息認購最高5手。而新開戶客戶由4月20日起更即獲港股一世免佣及1股騰訊，同時更可獲合共價值900港元基金及股票現金券，約1,300港元回贈。

4月20日更新

上商：推「10免」優惠

上海商業銀行推「十免」優惠，免認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費 、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用。另外，新證券客戶再享經港交所交易平台買入之經紀佣金及經港交所交易平台沽出之經紀佣金。

上商又推特快轉倉服務，客戶於綠色零售債券上市首日，可經港交所交易平台沽售，並可自由選擇經港交所交易平台或場外二手巿場沽售。

信銀國際：推出「7免」優惠

信銀國際推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

2月25日更新

致富：「10免」優惠

「10免」優惠，免按金、免孖展利息、免孖展手續費、免贖回費、免代收股息費、免存倉費、免不動戶費、免存入費、免託管費、免平台費。

陸香港：最高「8免」優惠

由即日起至3月10日下午6時，陸香港App平台客戶認購綠色債券，均可獲豁免6項收費，包括：提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費、到期贖回費、以及首 6 個月內沽出經紀費（交易佣金）。



現有客戶在活動期間只要邀請一名新客戶成功註冊，兩人均可即時享以「0本金」融資認購綠色債券，最多可抽4手，融資認購費更可低至0元，意即客戶在參與認購綠色債券最高可實現「8免」優惠。



首200位通過陸香港App成功認購綠色債券的客戶，可獲得一張8%基金投資收益券，符合指定條件的客戶更可獲增額外投資現金券。

富途：推綠債「12免」優惠

推出「12免」優惠，免收費用包括：認購手續費、申請手續費、暗盤交易佣金、暗盤交易平台費、託管費、轉入費、代收利息手續費、到期贖回費、存倉費、不動戶費、提早贖回費、港股證券一世免佣（新客專享）。



額外 1,500 港元迎新獎賞

雲鋒證券：推綠債「11免」優惠

新舊客戶可享「11 免」優惠，包括全免利息、按金 （無上限）、 認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、代收股息手續費。

2月18日更新

上商：推綠債「十免」優惠兼提供特快轉倉

「十免」優惠，其中「八免」為免認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用。



新證券客戶再免經港交所交易平台買入之經紀佣金及經港交所交易平台沽出之經紀佣金。



上商又同時提供特快轉倉服務，客戶於綠色零售債券上市首日即可經港交所交易平台沽售，上市後更可自由選擇經「港交所交易平台」或「場外二手巿場」沽售綠色零售債券。

渣打：推綠債「六免」優惠

對一般債券投資服務一直豁免託管、代收利息及贖回到期債券的收費。



針對綠色債券再額外豁免手續費、賣出債券（只適用於二手市場交易），以及將債券轉至渣打股票投資戶口之收費。

2月17日更新

工銀亞洲：推出綠債「九免」優惠

免九項收費，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。

中信銀行：推出綠債「七免」優惠

推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

2月16日更新

致富：擬提供9免優惠兼賞新開戶客人Donki禮券

致富證券董事暨證券部主管郭家安回應本報查詢指，該行擬為政府綠債作分銷行，且有意效法iBond （04246） 提供9免優惠，包括豁免多項手續費等，且計劃為新開戶口獎賞300元Donki禮券。

上商：提供認購手續費豁免等優惠

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行近年積極推動綠色金融，引入多間著名基金公司的不同類型ESG投資產品，提供多隻ESG基金及債券產品供客戶選擇。是次特區政府發售零售綠色債券，該行將會參與推動計劃，進一步提供優質的ESG投資產品予客戶選擇。他補充，該行將一如以往，為官債提供認購手續費豁免等優惠予客戶。

中銀香港：認購費用全免

經網上銀行、投資服務熱線或分行認購，相關認購費用全免。



成功認購綠色債券的客戶可參加抽獎，有機會贏取iPhone或禮品卡等超過300份豐富獎品。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，中銀香港作為聯席安排行及配售銀行，全力支持特區政府推出綠色零售債券，並新增手機銀行全新債券買賣服務，方便客戶足不出門也可買賣是次債券。他稱，該行鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購，客戶如有需要親身認購，分行亦設有專櫃以疏導人流。

截至2021年年底，中銀香港客戶與ESG相關的綜合理財總值按年錄得7倍增長。

滙豐：認購綠色債券7免手續費

將提供7項認購政府綠色零售債券的手續費豁免優惠。

該行指因應疫情會繼續提供多個數碼認購的渠道，而去年經滙豐認購的iBond申請，逾8成都以數碼渠道進行。滙豐又表示，綠色金融產品漸受香港零售投資者歡迎，去年滙豐ESG理財產品的資產管理規模增加6成，而自2019年12月至今，該行已先後6次推出綠色存款證，總認購金額超過20億港元。

耀才：尊享「11項全免優惠」

11項豁免費用優惠，包括利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、暗盤買賣佣金全免 （網上交易）、 存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、託管費全免、不動戶費全免、到期贖回費全免及代收股息手續費全免。



其他認購優惠包括可獲贈20股盈富及10股滙豐。

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