  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (二) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客

Hot Talk 20:38 2022/02/15

分享：

【綠色債券】滙豐中銀任港府零售綠債安排行　滙豐：認購7免手續費

港府2月15日（周二）公布發行總額60億元綠色零售債券，綠色債券派息水平、認購方式幾與iBond 看齊，設有保底息2厘。HSBC滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 為港府零售綠色債券聯席安排行及配售銀行，兩行豁免客戶認購及持有綠色零售債券的所有相關費用。券商亦已急不及待搶攻這至少涉資60億元的商機，更以300元Donki禮券力吸新客。

致富：擬提供8免優惠兼賞新開戶客人Donki禮券

致富證券董事暨證券部主管郭家安今晚回應本報查詢指，該行擬為政府綠債作分銷行，且有意效法iBond （04246） 提供8免優惠，包括豁免多項手續費等，且計劃為新開戶口獎賞300元Donki禮券。

上商：提供認購手續費豁免等優惠

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉今午回應本報查詢指，該行近年積極推動綠色金融，引入多間著名基金公司的不同類型ESG投資產品，提供多隻ESG基金及債券產品供客戶選擇。是次特區政府發售零售綠色債券，該行將會參與推動計劃，進一步提供優質的ESG投資產品予客戶選擇。他補充，該行將一如以往，為官債提供認購手續費豁免等優惠予客戶。

港府零售綠色債券入場費、保底條款細節，可見【下一頁】

中銀香港：認購費用全免

客戶經網上銀行、投資服務熱線或分行認購，相關認購費用全免。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，中銀香港作為聯席安排行及配售銀行，全力支持特區政府推出綠色零售債券，並新增手機銀行全新債券買賣服務，方便客戶足不出門也可買賣是次債券。他稱，該行鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購，客戶如有需要親身認購，分行亦設有專櫃以疏導人流。 

截至2021年年底，中銀香港客戶與ESG相關的綜合理財總值按年錄得7倍增長。

滙豐：認購綠色債券7免手續費

滙豐表示，將提供7項認購政府綠色零售債券的手續費豁免優惠。

該行續指，因應疫情會繼續提供多個數碼認購的渠道，而去年經滙豐認購的iBond 申請，逾8成都以數碼渠道進行。

滙豐續稱，綠色金融產品漸受香港零售投資者歡迎，去年滙豐ESG理財產品的資產管理規模增加6成，而自2019年12月至今，該行已先後6次推出綠色存款證，總認購金額超過20億港元。

耀才：尊享「11項全免優惠」

耀才為認購政府綠色零售債券的客戶提供下列優惠：


•利息100%全免
•按金100%全免
•認購手續費全免
•暗盤買賣佣金全免 (網上交易) 
•存入費全免
•存倉費全免
•轉倉費全免
•託管費全免
•不動戶費全免
•到期贖回費全免
•代收股息手續費全免
 
其他認購優惠包括可獲贈20股盈富及10股滙豐。


【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

相關文章：

【ESG】中銀香港發行首筆20億港元「可持續發展與智慧生活」綠色債券　認購額為發行規模逾3倍

【可持續發展】HSBC滙豐：香港綠色債券發行量去年佔全球規模兩成　滙豐首推掛鈎貿易融資

開啟hket App，閱讀全文
債券 ESG 綠色金融 綠色債券 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【檢測試劑】便利析推新「口含式」新冠抗原檢測劑　卓越賣118元

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計約200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】俄羅斯軍隊返回基地　油價跌道指期貨彈268點　納指期貨升近2%（不斷更新）
【美股期貨】俄羅斯軍隊返回基地　油價跌道指期貨彈268點　納指期貨升近2%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股靠穩　夜期跌99點（不斷更新）
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入
【北水+夜期】北水沽內銀股　夜期回升30點（不斷更新）
【北水+夜期】北水沽內銀股　夜期回升30點（不斷更新）
【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包、院舍職員一日一檢　不會全面封城
【第五波疫情】林鄭：採購1億快速測試包、院舍職員一日一檢　不會全面封城
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款