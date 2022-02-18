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【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）

Hot Talk 00:27 2022/02/18

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【綠色債券】滙豐中銀任港府零售綠債安排行　滙豐：認購7免手續費

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港府2月15日（周二）公布發行總額60億元綠色零售債券，綠色債券派息水平、認購方式幾與iBond 看齊，設有保底息2厘。HSBC滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 為港府零售綠色債券聯席安排行及配售銀行，兩行豁免客戶認購及持有綠色零售債券的所有相關費用。券商亦已急不及待搶攻這至少涉資60億元的商機，更以300元Donki禮券力吸新客。

2月17日更新

工銀亞洲推出綠債「九免」優惠

工銀亞洲客戶更可獲豁免九項收費，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費。

中信銀行（國際）推出綠債「七免」優惠

中信銀行（國際）推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

2月16日更新

致富：擬提供9免優惠兼賞新開戶客人Donki禮券

致富證券董事暨證券部主管郭家安回應本報查詢指，該行擬為政府綠債作分銷行，且有意效法iBond （04246） 提供9免優惠，包括豁免多項手續費等，且計劃為新開戶口獎賞300元Donki禮券。

上商：提供認購手續費豁免等優惠

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行近年積極推動綠色金融，引入多間著名基金公司的不同類型ESG投資產品，提供多隻ESG基金及債券產品供客戶選擇。是次特區政府發售零售綠色債券，該行將會參與推動計劃，進一步提供優質的ESG投資產品予客戶選擇。他補充，該行將一如以往，為官債提供認購手續費豁免等優惠予客戶。

港府零售綠色債券入場費、保底條款細節，可見【下一頁】

中銀香港：認購費用全免

客戶經網上銀行、投資服務熱線或分行認購，相關認購費用全免。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，中銀香港作為聯席安排行及配售銀行，全力支持特區政府推出綠色零售債券，並新增手機銀行全新債券買賣服務，方便客戶足不出門也可買賣是次債券。他稱，該行鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購，客戶如有需要親身認購，分行亦設有專櫃以疏導人流。 

截至2021年年底，中銀香港客戶與ESG相關的綜合理財總值按年錄得7倍增長。

滙豐：認購綠色債券7免手續費

滙豐表示，將提供7項認購政府綠色零售債券的手續費豁免優惠。

該行續指，因應疫情會繼續提供多個數碼認購的渠道，而去年經滙豐認購的iBond申請，逾8成都以數碼渠道進行。

滙豐續稱，綠色金融產品漸受香港零售投資者歡迎，去年滙豐ESG理財產品的資產管理規模增加6成，而自2019年12月至今，該行已先後6次推出綠色存款證，總認購金額超過20億港元。

耀才：尊享「11項全免優惠」

耀才為認購政府綠色零售債券提供11項豁免費用優惠，其他認購優惠包括可獲贈20股盈富及10股滙豐。

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