【消費優惠】yuu夥拍Shell推出積分兌換獎賞 首次消費更可賺取5倍yuu積分

YUU近日宣佈與Shell展開合作，現凡於Shell全港41個加油站消費，即可賺取 yuu 積分，更可以yuu積分兌換現金券。由2月14日起，yuu會員於全港41間 Shell油站入油、汽車護理及購物，每消費1元即可賺1yuu積分，而以恒生enJoy卡簽帳，更可賺取雙倍積分。會員亦可以於yuu程式內以積分兌換Shell現金券。

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yuu行政總裁Danni Peirce表示：「yuu 自 2020 年推出以來深受香港市民喜愛，會員 人數已經超過 390 萬。我們很高興今次可以國際知名能源公司 Shell 合作，共同擴闊 yuu 網絡，滿足會員的需要，讓日常生活各樣消費都充滿獎賞和驚喜。」香港蜆殼有零售業務總經理梁淑敏表示，很高興與 yuu 合作，讓顧客能夠輕鬆賺取 yuu 積分並兌換獎賞，令每段旅程充滿回報。

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同時為了慶祝Shell隆重加盟，yuu宣佈在2022年2月14日至8月13日期間，yuu會員首次於Shell油站消費，即可賺取5倍yuu積分。

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記者：鄭日棱