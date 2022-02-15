【美股焦點】搶在微軟宣布收購前 股神巴菲特買入動視暴雪

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway，BRK）去年第4季度買入遊戲開發商動視暴雪（ATVI）近10億美元的股份，後者早前同意以750億美元的出售給微軟（MSFT）。

據巴郡周一（14日）向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，巴郡上季買入了1470 萬股動視暴雪股票，以去年12月31日的市值計算，巴郡持有的股份價值為約9.75億美元。以動視暴雪周一收盤價81.50美元計算，其所持股份價值增至12億美元。惟巴郡未有披露是否仍持有這家遊戲開發商的股份。

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微軟於1月中宣布以687億美元收購動視暴雪，為美國科技公司有史以來最大的一筆交易，帶動動視暴雪股價今年飆升23%，遠超大盤。

巴郡上季也增持能源公司雪佛龍（CVX）股份三分之一，總數升至3820萬股。 另外，巴郡減持艾伯維（ABBV）、Bristol Myers Squibb（BMY）兩間製藥公司，並清倉梯瓦製藥（TEVA）。

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責任編輯：黃苑筠