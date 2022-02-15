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【潛力股精選】孫運喜：國藥（01099）

股市 17:30 2022/02/15

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疫苗股國藥 （01099） 股價今日逆市靠穩上揚，一度破頂創月內新高。藥股今日齊齊造好，《iMoney》主編孫運喜（Ricky）睇好藥股有喘定跡象，加上國藥 （01099） 走勢理想，建議投資者可考慮吸納，吸納價位在哪？上望升幅有多少？立即點擊收看/收聽。→【即睇買賣策略】

*港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*【按此-附time code】

欄名 : 潛力股精選

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