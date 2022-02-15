【潛力股精選】孫運喜：國藥（01099） 股市 17:30 2022/02/15 分享： 疫苗股國藥 （01099） 股價今日逆市靠穩上揚，一度破頂創月內新高。藥股今日齊齊造好，《iMoney》主編孫運喜（Ricky）睇好藥股有喘定跡象，加上國藥 （01099） 走勢理想，建議投資者可考慮吸納，吸納價位在哪？上望升幅有多少？立即點擊收看/收聽。→【即睇買賣策略】 *港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*【按此-附time code】 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 2022/02/11 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 2022/02/14 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 2022/02/11 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 【潛力股精選】梁耀康：中國建材（03323） 2022/02/11 【潛力股精選】梁耀康：中國建材（03323） 【潛力股精選】孫運喜：江西銅業（00358） 2022/02/09 【潛力股精選】孫運喜：江西銅業（00358） 你可能感興趣 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 19:10 2022/02/11 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 19:26 2022/02/14 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 18:45 2022/02/11 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 2022/02/14 【潛力股精選】梁耀康：中移動（00941） 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 2022/02/11 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 2022/02/11 【潛力股精選】梁耀康：滙豐（00005） 【潛力股精選】梁耀康：中國建材（03323） 2022/02/11 【潛力股精選】梁耀康：中國建材（03323） 【潛力股精選】孫運喜：江西銅業（00358） 2022/02/09 【潛力股精選】孫運喜：江西銅業（00358） 投資推介 投資策略 股票 港股 醫藥股 國藥控股（01099） 孫運喜 疫苗