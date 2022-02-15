【2022展望】安聯投資：中港股市今年料享估值修復　料中國今年GDP增長為5%至5.5%

▲ 【2022展望】安聯投資：中港股市今年料享估值修復

安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強表示，去年因監管問題、經濟下行、內房債務等問題拖累，中國投資市場氣氛甚差，目前中、港股市估值便宜，料今年可享有估值修復的空間。

陳致強指出，中國去年市場與2018年處理影子銀行情況相似，兩段時期均需處理槓桿率問題，從而被市場下調估值，惟及後在政府出招穩定市場，預料今年與2019年一樣，可享有估值修復的空間。同時，他又指，在去年A股下跌，外國資金卻未有間斷地流入A股市場，故相信今年情況持續。

不過，他指，要提振A股，信貸數字先必須回升，並為市場帶來流動性。陳致強指，彭博信貸脈衝指數去年急跌，但自中國第四季政策以穩為主，相信會未來數月會觸底反彈。他看好電動車、太陽能、醫療板塊，惟要注意估值較高，而近期市場偏好吸納具增加股息能力的價值型公司。

安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成預計中國今年GDP增長為5%至5.5%。不過，面對美國進入加息周期，市場現反映今年底將加息1厘，並於下半年縮表，美國2年期國債息應聲抽高，這對亞洲貨幣甚至不利，並令資金流出亞洲新興市場。可幸的是，亞洲通脹情況屬可控水平。

如俄烏屬短期戰爭則為入市良機

就近日俄烏局勢緊張，陳致強認為地緣政治風險會影響股市表現，預料需時最多兩個月才能喘穩。參照過往地緣政治局勢緊張的經驗，股市約需時5至8星期才能企穩，但若投資者認為只屬短期戰爭，往往會視調整為入市良機。能源價格亦因地緣政治風險而走高，但陳致強認為，即使地緣政治風險未有增加，能源股及資源股表現仍會維持強勁，主因在過去數年，能源公司未有投放資本開支，導致現時出現求過於供的情況。

另外，香港正爆發第五波疫情，湯繼成預期本港今年經濟增長達3%，但若疫情未有改善，經濟增長預測會有下行風險。

安聯投資是一家領先的主動型投資管理公司，並擁有超過130年歷史，在全球23個市場擁有超過700名投資專家，截至2021年9月30日，公司為個人、家庭及機構管理 6,470億歐元資產。



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編輯：姚卓然