【家居設計】藝術家500萬豪裝西貢獨立屋 打造2,100呎泰式渡假空間

有人喜歡市區的四通八達，有人卻鍾情於郊外的遼闊寧靜。今期《精明裝修》介紹位於西貢菠蘿峯的三層獨立屋，實用面積為2,100呎。設計師把藝術和泰式風情展現於裝修之中，希望讓屋主在家都能享受去旅行的感覺，忘記生活的煩憂，工作後回到家中能放鬆心情，享受環境的寧靜優雅，如同置身於泰國布吉島的頂級度假村。

西貢環境清靜舒適，鬧市之中帶點寧靜異國風情，而這個單位的設計風格，正正切合西貢予人的感覺。當身處在單位中，便能享受讓綠色植物包圍，還有周圍滿載零星的鳥聲，還有眼前的無敵大海景，同區只有此單位能俯瞰此壯麗的景色。單位設計以泰式渡假屋為靈感來源，屋內以純白色和綠色作主調，十分自然和清新，配合黑色和木色家具帶出型格的味道，並於不同空間加入藝術裝置點綴，呼應戶主身為藝術家所散發的文藝氣息。

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由於戶主是藝術家，對單位的設計有一定的要求，而設計師和戶主一拍即合，將戶主充滿藝術氣質的個性，投射在單位的設計當中。從門口甫入家居，映入眼簾的是以一大片竹和藤的裝飾，令人仿如置身於山野竹林。竹不但有吸濕的功能，還可以抗菌和防蟲，在西貢如此郊野多蟲的地區採用能恰到好處。

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客廳的一道大竹牆，背後原來內有乾坤。由於戶主對整潔有一定的要求，於是設計師將洗手間隱藏在牆身 ，令客廳的空間更井然有序，讓整體看起來更一致。除了隱藏的洗手間外，設計師再將客廳一旁看似平凡的白色牆身隱藏，並改裝成雜物收納櫃，讓戶主將不用的物品妥善收納。另一個單位的隱藏空間是在樓梯的位置，設計師以木板造成一道大木門，隱藏樓梯上落通道，更有保安的作用。

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設計整齊的客廳擴闊了活動的空間，坐在梳化上，可透過木製的窗框欣賞窗外綠草如茵的景觀，同時將自然光引入廣闊的室內空間，白色的地台和牆身與廳區石灰色的地板構成對比，深色的地板不但沒有讓人想起沉悶、昏暗而且局促的感覺，反而能營造簡約而優雅的氛圍，帶出沉穩寧靜及內斂奢華的效果，交織出深淺交錯的層次感，令室內的空間更立體，從而突顯空間的深度，令原本已很寬敞的客廳，有微妙的視覺擴大效果。

單位內有不少位置都有大改動，例如將原本的梗廚改成開放式廚房。由於戶主很喜歡宴客，因此設計師採用開放式廚房，打通廚房和客廳，不但增加空間感。加上單位有足夠空間，設計師再以中島廚櫃連接廚房和客廳，打造食物分享區，更方便朋友來作客時有空間可以談天說地。

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房間設計方面，設計師在一樓房間的位置多功能活動室，放置了日本榻榻米床，若有朋友來作客時亦可當作客房休息。由於戶主閒時愛聆聽音樂劇，亦有研究音響設備的愛好，多功能房間亦擺放了各種音響，讓戶主可以在房間內沉醉地享受音響。設計師特意設計隔音空間，不但對名貴的音響器材有保護作用，更做到折射音色的效果，令音質再度昇華。房間選用了半透視的落地簾，讓屋主享受音樂之餘也能欣賞到屋外的美景。

設計師為了一貫泰式風情的設計，主人房同樣使用大量木色元素，視覺上增加空間。 此外，採用實木家具不但增加家具的耐用度。主人房的特色之一是投影裝置，以白色落地簾作間隔，在橫樑上裝設了投影機，將睡房搖身一變成為小型影院，讓戶主在床上也能享受到如同進入戲院般的感覺。

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郊區獨立屋的好處是有充足的空間，可以放下各種以往只會在外國家居看到的設備，例如房中的浴池，設計師特意以石材打造浴池，營造異國度假風，讓戶主如同置身於異國海島的渡假酒店中，在房間內好好享受水療。主人房內的浴室使用乾濕分離設計，減少濕氣外滲，能延長設備的壽命。

不少只是住在數百呎蝸居的港人，當然渴望家中大得容納得下一個花園，若然家中真有一個大花園，那又會有何用途呢？此單位則有一個過萬呎的大草地，可讓戶主休息之餘亦適合飼養寵物。戶主在花園一旁擺放幾尊佛像裝飾，令花園充滿禪意，讓戶主可以看著山水景觀，在大自然之中靜修，在寧靜氛圍中放鬆心神。臨近單位門口的有蓋位置則擺放了藤製梳化，設計師在旁邊設計了幾張高枱，朋友來作客時可在旁品嚐美酒和聊天，十分寫意。

具體費用： 清拆工程：$250,000元 水電及設備：$480,000元 泥水工程：$360,000元 油漆：$430,000元 木器：$550,000元 廚房及設備：$960,000元 鋁窗：$450,000元 家具：$850,000元 裝飾品：$250,000元 雜項：$130,000元 總共：$5,710,000元

＊圖片及資料由Corplink Consultant Ltd.提供

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責任編輯：龍紀瑩