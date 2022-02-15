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【二手樓價】睇準單位減到「啱價」即買　斥660萬入市采葉庭上車　造價較同類單位低8%

股樓投資 17:14 2022/02/15

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業主陸續擴闊議價空間，不少買家趁減價入市，更有上車客趁機「執平貨」。中原地產梁潮表示，元朗采葉庭11座中層C室成交，實用面積509平方呎，兩房間隔，單位闊落企理，景致開揚。

據悉，單最初叫價720萬元，業主期間多次降價，最終減至660萬元沽出，累減60萬元，折合實用呎價12,967元，相比同類單位近期成交價716萬元計，是次成交平約8%。

梁潮指，買家為上車客，睇樓已半年，見近期疫情轉趨嚴重，二手市場有減價盤出現，便把握機會執平貨，心儀上址客廳為L型，闊絡易布局，加上樓價吸引，便立即承接。

資料顯示，原業主於2001年7月以166.6萬元入市，持貨20年多，賬面獲利493.4萬元，單位期內升值約3倍。

【有相睇】新婚買樓搵藍籌屋苑　主動講價到508萬成交　四正兩房築家庭安樂窩【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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