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【美國通脹】景順：儲局收緊政策或無法解決通脹壓力　新冠病例下降將成亮點

股市 17:13 2022/02/15

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景順：儲局收緊政策或無法解決通脹壓力　新冠病例下降將成亮點

美國聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）此前表示，希望7月前利率上升100 個基點。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，這番講話讓市場難以承受，對於聯儲局今年貨幣政策收緊多少的想像變得瘋狂。而儲局收緊政策或無法解決許多推動通脹壓力的因素，但可能導致經濟周期結束，推動了市場避險情緒。她認為，數據顯示通脹預期似乎已經見頂，成功結束新冠疫情可以幫助緩解全球經濟面臨的許多通脹壓力。

儲局官員布拉德重申7月前加息100點子，稱儲局信譽已岌岌可危，看【下一頁】

Kristina Hooper指，大多數地緣政治問題除了造成非常短期的波動外，對市場幾乎沒有影響，但這次可能有所不同，全因面對通脹推動央行採取行動之際，這對大宗商品價格的潛在影響。俄羅斯是石油和其他大宗商品的主要生產國，任何經濟制裁都可能推高價格，而此時美國或其他發達國家最不願意見到更多的通脹壓力。 

景順：聯儲局加息及物價上漲或導致經濟顯著放緩，具定價能力和高收益企業將跑贏，看【下一頁】

她稱，有一個因素可以幫助緩解全球經濟面臨的許多通脹壓力，就是成功結束新冠疫情。隨著新增感染人數下降，經濟可以恢復正常運作，員工可以重返工作崗位，供應鏈瓶頸問題可以迎韌而解，消費支出可以轉向服務而不是商品。她相信，這在對抗通脹方面應該比央行所能做的任何事情都要強大得多。


【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

相關文章：紐約聯儲調查：美國中長期通脹預期下跌

【美國加息】一文看清儲局官員對加息、通脹及縮表最新看法（不斷更新）

 

通脹 疫情 經濟 地緣政治 美國聯儲局

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