【夢想本應翱翔@iM網欄】AI結合無人機檢測建築安全 推動智慧城市發展

人工智能（Artificial Intelligence，AI）科技應用已滲透我們生活的各個方面，香港政府近年力推的智慧城市（Smart City）發展亦離不開AI的幫助，例如阿里巴巴香港創業者基金投資的人工智能安全檢測數據分析公司維視拍（RaSpect），就以無人機全方位採集建築實時數據，結合AI演算法，分析檢測結構安全，可大幅提升建築業安全檢測效率及水平。

2017年成立的RaSpect著眼於解決建築業的安全性問題，以幕墻檢測為核心業務，透過AI、Robotics（機械人）及大數據監測建築物安全狀況，例如是否有石屎剝落或玻璃膠老化，內部結構、電力系統等是否安全穩定，有助防患於未然。該公司亦逐步將技術運用至公路檢測、升降機檢測等方面，客戶包括大型發展商、公用事業機構以及政府部門，如今團隊已有三十多人，業務逐漸拓展到大灣區更多市場、澳洲、北美洲及中東等地，可說是香港本地初創走向世界的一個成功例子。

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節省檢測成本時間 防患於未然

我認識的成功創業者總是能快人一步捕捉到行業亟待改善的問題。RaSpect創辦人辛子雋（Harris）畢業於香港大學電腦科學系，曾為國泰航空創新中心的創始成員。他在國泰期間研發利用無人機和人工智能技術檢測飛機外殼損壞狀況，為其後創業帶來靈感。

傳統上，測量師憑肉眼及拍照記錄建築實況，再進行分析，Harris指，現時利用無人機結合AI算法分析技術可輔助建築業界，提升其安全檢測水平，且最少可節省逾半的成本及時間。「例如升降機，我們利用sensor（感應器）檢測鋼纜， 利用磁通量泄漏技術及巨磁阻效應檢查升降機懸吊纜索裝置，得知其纜心是否健全或有否斷絲。現在的做法是工程師先暫停升降機的運作，然後以肉眼作表面觀察。而我們的技術可透視其內在情況，而且毋須停止升降機運作。」RaSpect亦與屋宇署、路政署等政府機構合作，例如運用無人車為3號幹線作隧道檢測。

實時數據：智慧城市基礎

Harris指，Smart City最重要的基礎就是實時數據，「我們今天所能搜集到的數據是實時的，而且並不昂貴。我們透過檢測車和無人機的巡檢，加上5G技術便可完成檢測，這可以為政府大量節省檢測工程招標的成本和時間。以環球貿易廣場ICC（全港最高建築）為例，過往每年一次的檢測需歷時一年才可完成，現在通過我們的技術，3個月的工期就可以完成。」

對外擴展業務 與當地機構合作

RaSpect現已將技術輸出到香港以外地區，例如在深圳與一家國企合作，以AI無人機檢測大廈幕牆，並制定行業標準。Harris說：「有關Smart City與當地半政府機構合作最為理想，我們提供技術，由他們操作，服務當地需求。」

Harris指，該公司還正研究與不同合作夥伴合作開發數據評估及交易等應用，「例如買家購買物業前需進行技術上的盡職調查，以確認物業價值，以往會交由專業人士以大量人工方式作出評估，現在我們的技術可以協助專業人士加速進行評估。我們透過為建築檢測幕墻、內部結構等，搜集物業的實時狀況，便可協助評估，（技術）亦可應用於樓宇安全評級。」

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創新成效 視乎心態和目標

Harris升讀大學前正值Google冒起的時期，令他感到科技可以為社會帶來很多改變，故選修電腦科學，並一直心存創業念頭，畢業後亦率先選擇入職初創公司鍛煉自己，在多元環境學習。他亦曾在大企業的創新部門任職，現自己創業，我問他有何不同感受？

他指，在大企業不需太擔心資金和人手，自己創業則需兼顧資金、人手、客戶體驗、產品等事項，情況很不一樣。但他認為，無論在哪種環境下求創新，儘管資源短缺，最重要的還是創業者的心態和目標。「我注重能否以有限資源和時間內做出一個精準的方案，為業界提供解決方案。香港雖然是個細小的城市，當中卻不乏熱誠、創新的佼佼者，創業過程中能在眾多創業的朋友和前輩身上學習，實在獲益良多。」

他形容創業過程經常要「過五關，斬六將」，每天不停想辦法求生存，例如籌集資金就是很大挑戰。「如Nokia般成功的企業都可以在短短5年內覆沒，我們亦一樣，甚至更容易遭遇失敗，故必須謹慎驗證業務成果、確保為持份者帶來回報、鼓舞凝聚同事……每一件事都不容易。都市人每天最少20小時在建築群裏生活，建築安全跟我們每一個人都息息相關，我們深信自己在做有價值、有意義的事情，縱使艱辛，也會迎難而上。」很高興我們能夠有機會支持Harris，期待他的團隊在參與打造香港成為Smart City的過程中，有更出色的表現。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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