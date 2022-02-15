【國指改革】恒指公司諮詢研新一條「全面性」中國指數　最快下半年推出、並非取替國指

▲ 恒指擬開發新的「全面性」中國指數 以恒生中國企業指數為基礎

恒生指數公司宣布，有見國際投資者對中國A股興趣日漸濃厚，計劃採用恒生中國企業指數（下稱「國指」）成分股及A股公司作基礎，開發一項新的「全面性」中國指數，現向市場諮詢意見。恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，「全面性」中國指數是一條全新的指數，並非有意用來取替現時的國指，預計最快會在下半年推出這條新指數。

新指數：國指成份股+A股 黃偉雄：納入A股可分擔組合整體風險

恒指表示，產品交投活躍的恒生中國企業指數，一直被視為中國離岸股票市場的領導指標，各種追蹤恒生中國企業指數的基金及衍生產品，規模在歷年來亦顯著增長。是次開發新的指數，目的是為投資界提供捕捉「全面性」中國市場的理想方案。

黃偉雄指，據歷年數據分析，A股市場的表現大多跑贏離岸市場，顯示A股市場與其他市場的相關性偏低，對於本身有基於國指進行投資的人士，將A股納入投資組合能有效降低組合的整體風險。不過，他認為新指數推出未必會「架空」國指，因本身國指有很多用家，新指數的注重點在全面的「中國概念」，旨在給用家多一個選擇。而根據最終諮詢結果推出的新指數成分股，亦有可能不包含所有的國指成分股。

諮詢研納入哪些A股 以及國指成分股和A股的佔比

根據諮詢文件顯示，是次將收集市場人士對中國投資及資產配置計劃，和對於「全面性」中國投資的考量，這兩大方面的意見。當中，調查問卷亦明確諮詢市場人士，關於這一全新指數納入哪一類型的A股，以及國指成分股和A股的比例等問題。

而針對「A+H」股兩地股市價差、滬股通深股通日成交限額等會引起的問題，黃偉雄表示，會在諮詢收集市場各界人士的意見後，在後續的指數設計上考慮解決有關問題。

另外，黃偉雄又指，恒指公司一直有針對指數產品作檢討，國指完成檢討不是很久，暫時看到國指的改革已經完成，成果亦與預期一致，更加全面，不排除會根據市場需要再作改革。



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記者：梁安琪