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中生製藥1177逆市上揚 即睇走勢策略

股市 17:09 2022/02/15

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中生製藥 （01177） 股價今日逆市靠穩，藥股今早造好，藥明生物 （02269） 升逾8%，藥明康德 （02359） 更升逾一成，中生製藥 （01177） 可否追入？走勢策略如何？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】

*港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*【按此-附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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投資策略 股票 藥明康德（02359） 藥明生物（02269） 醫藥股 中國生物製藥（01177） 財富及資產管理 港股

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【美國通脹】景順：儲局收緊政策或無法解決通脹壓力　新冠病例下降將成亮點

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