中生製藥1177逆市上揚 即睇走勢策略 股市 17:09 2022/02/15 分享： 中生製藥 （01177） 股價今日逆市靠穩，藥股今早造好，藥明生物 （02269） 升逾8%，藥明康德 （02359） 更升逾一成，中生製藥 （01177） 可否追入？走勢策略如何？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】 *港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*【按此-附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 藥股造好 信達生物升逾1成突破十天綫 今日 藥股造好 信達生物升逾1成突破十天綫 你可能感興趣 藥股造好 信達生物升逾1成突破十天綫 今日 12:15 藥股造好 信達生物升逾1成突破十天綫 最新專欄文章 更多 聯儲局官員企硬鷹派 美股消化加息預期未？ 今日 聯儲局官員企硬鷹派 美股消化加息預期未？ 高位買入GX中國電車2845致虧損 甚麼價位止蝕換馬？ 今日 高位買入GX中國電車2845致虧損 甚麼價位止蝕換馬？ 烏俄或爆發邊境戰爭 商品價格炒邊種？ 今日 烏俄或爆發邊境戰爭 商品價格炒邊種？ 油股回吐油價點睇 中石油857，中石化386哪股更可取 今日 油股回吐油價點睇 中石油857，中石化386哪股更可取 泡泡瑪特（09992）股價升近半成 受惠回購消息刺激目標價可睇幾多？ 今日 泡泡瑪特（09992）股價升近半成 受惠回購消息刺激目標價可睇幾多？ 投資策略 股票 藥明康德（02359） 藥明生物（02269） 醫藥股 中國生物製藥（01177） 財富及資產管理 港股