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【人幣定存】3個月人民幣定存息最高2.8厘 料高於人行同期央票息

17:03 2022/02/15

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人行將於下周一來港發250億元央票，市料中標票息或低於定存。

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人民銀行擬於下周一（2月21日）將在港招標發行總額250億元（人民幣，下同）央票，當中3個月期涉資100億元，以及1年期150億元。這是人行今年首次來港發人債，專家預期，參考同屬低風險的人民幣定期存款，即使內地自去年底巳連番減息，但料快將透過金管局向機構大戶標售的央票，中標息率估計皆超逾兩厘。因人民幣債券的票息仍高於同期美債，專家遂料上述央票獲超額認購。上商研究部主管林俊泓今午回應本報查詢指，目前美國3個月期國債的二手孳息率約為0.42厘，而1年期約為1.1厘，相信人行同期央票的票息將高於美債。

1年港元定存最高息1.28厘【下一頁

此外，綜觀人民幣定期存款，本周首兩個交易日，暫有4間中小行齊加不同存期的年息，包括上商及大眾銀行今天（2月15日）齊加人幣短存息，招商永隆向長息埋手，華僑永亨更兩連加。專家預期，在人行的抽資效應下，相信短期內業界在亂市下續加定存息，冀力搶防守族的閒資。

比併人幣定存長短息，眼下3個月期年息以富邦的2.8厘居首，1年期息率則以華僑永亨的2.88厘奪冠。而3個月離岸人民幣拆息今午報2.94厘，一年為2.969厘，稍高於同期定存息率，反映業界在牌面上暫未有蝕本搶息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富邦銀行 大眾銀行 上海商業銀行 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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