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美撤基輔大使館 克里姆林官強調普京願對話

環球社會熱點 17:41 2022/02/15

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西方多國領袖先後與俄烏雙方斡旋，試圖為當地局勢降溫。有俄羅斯官員強調，普京願意就安全保障問題展開對話；外交部長拉夫羅夫亦建議普京循外交途經從西方取得保證。鑑於憂慮烏克蘭局勢惡化，美國已關閉駐基輔大使館，大使館人員已遷往鄰近波蘭邊境的西部城市。

有指俄周三入侵 烏克蘭定該日為團結日 掛國旗唱國歌 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，普京（Vladimir Putin）一直要求談判及進行外交，解決俄羅斯安全保障問題，而烏克蘭只是俄國安全問題的其中一部分，普京絕對願意就此進行談判。

佩斯科夫譴責西方國家及基輔聲稱俄羅斯會入侵烏克蘭，認為指控空洞及毫無根據，屬加劇緊張局勢的伎倆，強調俄羅斯沒有對任何人構成任何威脅。

拜登約翰遜通電話 稱仍有望循外交化解俄烏危機 【下一頁】

俄羅斯繼續為局勢降溫，發放外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）與普京會談的片段，其間拉夫羅夫向普京建議，應利用外交手段向西方國家談判，爭取安全保障，包括要求烏克蘭不得加入北約，以及阻止北約向東擴張。

與此同時，歐美繼續撤走烏克蘭的人員，氣氛處於緊張。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明，指由於俄羅斯軍隊在烏克蘭集結的速度加快，故下令關閉駐基輔大使館，並指示大使館人員遷往西部城市利沃夫（Lviv），確保工作人員安全。布林肯同時敦促仍然逗留烏克蘭的國民盡快離開。

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責任編輯：郭麗明

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