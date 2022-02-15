【新股IPO】博動醫療科技遞交來港上市申請

上海博動醫療提交來港上市申請，並由摩根士丹利及中金公司擔任聯席保薦人。根據博動醫療科技初步招股資料，公司主要提供賦能泛血管介入手術數字化決策的綜合精準診療解決方案，主要泛血管疾病包括冠狀動脈疾病（CAD）、腦血管疾病（CVD）、結構性心臟病（SHD）及外周動脈疾病（PAD）。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

該公司去年首三季收入錄5,006.5萬元人民幣，按年增長507%，期內虧損超過2.04億元人民幣，對比2020年同期為747.4萬元人民幣。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

博動醫療目前研發團隊有超過100名人員，四款產品及在研產品於中國進入優先審評及加速審批程序（綠色通道）。旗下核心產品QFR系列產品，是首款在中國獲批的提供基於影像的血流儲備分數（FFR）評估的醫療器械。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正