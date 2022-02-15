  • 19°C
香港時間 : 2022215日 (二) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】博動醫療科技遞交來港上市申請

股樓投資 17:00 2022/02/15

分享：

上海博動醫療提交來港上市申請，並由摩根士丹利及中金公司擔任聯席保薦人。根據博動醫療科技初步招股資料，公司主要提供賦能泛血管介入手術數字化決策的綜合精準診療解決方案，主要泛血管疾病包括冠狀動脈疾病（CAD）、腦血管疾病（CVD）、結構性心臟病（SHD）及外周動脈疾病（PAD）。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

該公司去年首三季收入錄5,006.5萬元人民幣，按年增長507%，期內虧損超過2.04億元人民幣，對比2020年同期為747.4萬元人民幣。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

博動醫療目前研發團隊有超過100名人員，四款產品及在研產品於中國進入優先審評及加速審批程序（綠色通道）。旗下核心產品QFR系列產品，是首款在中國獲批的提供基於影像的血流儲備分數（FFR）評估的醫療器械。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元
【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款