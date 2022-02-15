  • 19°C
香港時間 : 2022215日 (二) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】港島豪宅3,000萬市價成交　業主7年帳蝕29萬

股樓投資 18:00 2022/02/15

分享：

疫情之下，業主減價出貨，不惜蝕讓離場。世紀21嚴智贇表示，新近錄得北角柏傲山成交，單位為1座中層A室，實用面積1,078平方呎，3房連工人房間隔，座向西面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以3,000萬元承接，實用面積呎價27,829元，屬市價水平。
 
據悉，原業主於2015年5月以3,029萬元購入上述單位自住，持貨近7年至今易手，賬面蝕讓29萬元離場。

資料顯示，柏傲山位於北角天后廟道18A號，屋苑共有5座，提供358伙面積由596至3,751平方呎不等的單位。柏傲山步行數分鐘即達港鐵天后站，交通方便方捷，廣受投資者及名人買家青睞。

【有相睇】新婚買樓搵藍籌屋苑　主動講價到508萬成交　四正兩房築家庭安樂窩【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映︰【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【二手樓價】業主要錢不要樓　西區寶翠園驚見蝕讓！
2022/02/14
【二手樓價】業主要錢不要樓　西區寶翠園驚見蝕讓！
【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按
2022/02/14
【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按
【二手樓價】大膽講價要求平一成　賣家無奈妥協　630萬平沽花都廣場3房
今日
【二手樓價】大膽講價要求平一成　賣家無奈妥協　630萬平沽花都廣場3房
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
今日
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【二手樓價】港島半新盤市價2,068萬沽　業主帳面大蝕190萬
今日
【二手樓價】港島半新盤市價2,068萬沽　業主帳面大蝕190萬

你可能感興趣

【二手樓價】業主要錢不要樓　西區寶翠園驚見蝕讓！
17:13 2022/02/14
【二手樓價】業主要錢不要樓　西區寶翠園驚見蝕讓！
【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按
17:23 2022/02/14
【有相睇】上車客鍾情配套　735萬入市新都城　內櫳齊裝可借九成按
【二手樓價】大膽講價要求平一成　賣家無奈妥協　630萬平沽花都廣場3房
今日 15:25
【二手樓價】大膽講價要求平一成　賣家無奈妥協　630萬平沽花都廣場3房
私人屋苑 豪宅 柏傲山 北角 天后

下一篇文章

【搜游食誌@iM網欄】虎春節搵食 天寶閣精品點心有實力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元
【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款