【二手樓價】港島豪宅3,000萬市價成交　業主7年帳蝕29萬

疫情之下，業主減價出貨，不惜蝕讓離場。世紀21嚴智贇表示，新近錄得北角柏傲山成交，單位為1座中層A室，實用面積1,078平方呎，3房連工人房間隔，座向西面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以3,000萬元承接，實用面積呎價27,829元，屬市價水平。



據悉，原業主於2015年5月以3,029萬元購入上述單位自住，持貨近7年至今易手，賬面蝕讓29萬元離場。

資料顯示，柏傲山位於北角天后廟道18A號，屋苑共有5座，提供358伙面積由596至3,751平方呎不等的單位。柏傲山步行數分鐘即達港鐵天后站，交通方便方捷，廣受投資者及名人買家青睞。

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