富途新用戶今起可額外獲贈100元Deliveroo現金券 完成轉倉可參與抽獎、保底300元超市禮券
股市 16:41 2022/02/15
富途表示，自2月15日起至2月21日期間，新註冊並成功開戶人士，除享有騰訊股票及價值300港元股票現金券等原有的迎新優惠外，會追加價值100元的Deliveroo現金券。
富途表示，新開戶最高可獲1350元獎賞，若客戶能同時完成轉倉，可參與富途新年轉倉大抽獎，禮品包括最新蘋果手機13Pro （256G），最少亦會抽中價值300元超市禮券。
富途證券近日發表數據表示，今年2月首兩周在富途牛牛App內，投資影片及股市分析直播人均收看時長增加約近3成，較上月有顯著升幅，意味著WFH（Work From Home）令疫下投資再成熱潮。
富途表示，受疫情波及，大部分人自今年初起改為在家工作（WFH），假日則留家抗疫避開人潮，相信不少「打工仔」在家工作上班時間更彈性，能靈活運用時間把握投資機遇，WFH成一眾投資者炒股的黃金期。
【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼
相關文章：【富途FUTU】富途獲新加坡交易所原則性批准所有會員資格 可提供財務諮詢
【農曆新年】富途推新春版限時小遊戲 玩遊戲齊瓜分150萬元獎賞