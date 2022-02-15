富途新用戶今起可額外獲贈100元Deliveroo現金券　完成轉倉可參與抽獎、保底300元超市禮券

▲ 富途新用戶今日起可額外獲贈100元Deliveroo現金券 完成轉倉可參與抽獎、保底300超市禮券

富途表示，自 2 月 15 日起至 2 月 21 日期間，新註冊並成功開戶人士，除享有騰訊股票及價 值 300 港元股票現金券等原有的迎新優惠外，會追加價值100元的Deliveroo現金券。

富途表示，新開戶最高可獲1350元獎賞，若客戶能同時完成轉倉，可參與富途新年轉倉大抽獎，禮品包括最新蘋果手機 13Pro （256G），最少 亦會抽中價 值 300 元超市禮券。

富途證券近日發表數據表示，今年2月首兩周在 富途牛牛 App 內，投資 影片及股市分析直播人均收看時長增加約近 3 成，較上月有顯著升幅，意味著WFH（Work From Home）令疫下投資再成熱潮。

富途表示，受疫情波及，大部分人自今年初起改為在家工作（ WFH ），假日則留家抗疫避開人潮，相信不少「打工仔」在家工作上班時間更彈性，能靈活運用時間把握投資機遇， WFH 成一眾投資者炒股的黃金期。

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