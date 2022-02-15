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富途新用戶今起可額外獲贈100元Deliveroo現金券　完成轉倉可參與抽獎、保底300元超市禮券

股市 16:41 2022/02/15

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富途新用戶今日起可額外獲贈100元Deliveroo現金券　完成轉倉可參與抽獎、保底300超市禮券

富途表示，自215日起至221日期間，新註冊並成功開戶人士，除享有騰訊股票及價300港元股票現金券等原有的迎新優惠外，會追加價值100元的Deliveroo現金券。

富途表示，新開戶最高可獲1350元獎賞，若客戶能同時完成轉倉，可參與富途新年轉倉大抽獎，禮品包括最新蘋果手機13Pro （256G），最少亦會抽中價300元超市禮券。

富途證券近日發表數據表示，今年2月首兩周在富途牛牛App內，投資影片及股市分析直播人均收看時長增加約近3成，較上月有顯著升幅，意味著WFH（Work From Home）令疫下投資再成熱潮。

富途表示，受疫情波及，大部分人自今年初起改為在家工作（WFH），假日則留家抗疫避開人潮，相信不少「打工仔」在家工作上班時間更彈性，能靈活運用時間把握投資機遇，WFH成一眾投資者炒股的黃金期。

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

相關文章：【富途FUTU】富途獲新加坡交易所原則性批准所有會員資格　可提供財務諮詢

【農曆新年】富途推新春版限時小遊戲　玩遊戲齊瓜分150萬元獎賞

 

富途（美：FUTU） 富途控股（美：FHL） 疫情 在家工作 Deliveroo 轉倉 騰訊
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