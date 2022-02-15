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【港元定存】1年港元定存最高息1.28厘 大小港銀齊推特惠息吸避險資金

16:40 2022/02/15

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港元定期存款幾近零風險，投資性質料媲美同屬低風險的政府綠債。

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港府於今午4時後公布發行零售綠色債券的詳情，綠債將如通脹掛鈎債券（iBond）有兩厘保證年回報。此外，市面可供參考的低風險投資工具，以港元定期存款幾近零風險，專家指或可媲美政府發行的綠債，保守族不妨先做功課，以便衡量把注碼投放在保本賺息的定存及綠債上。

今天（2月15日）暫有兩間大小港銀加長息，包括招商永隆微加1年港元定存年息0.05厘，新報1.05厘，星展更勁加同存期年息0.15厘至重上1厘新關，穩守3甲列。專家指，疫情兼烏克蘭亂局夾擊，料業界齊推特惠息，冀力吸避險閒資。

港府公布零售綠債入場費1萬元【下一頁

比併各行，目前冠絕全城的高息王，是集友7天港元定存年息享5.8厘，但入場費須等值5萬港元，以上限500萬元計，7天短存料速賺逾5500元利息，惟須扣除先把人民幣兌換為港元的買賣差價。至於1個月港元定存年息，以滙豐（HSBC）的5厘居首，同樣須附帶條件，指定理財戶先參加股票獎勵計劃，完成交易才獲額外加息，以存款400萬元的限額來看，期內賺息逾1.66萬元。

另方面，3個月港元定存年息則以TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行、匯立（WeLab Bank）的3.88厘稱王，雖然其門檻低至10元，但要求全新客戶、以及須集齊80人才享最高特惠息，且嚴限首兩萬元，期內賺盡亦僅收取194元利息。

至於半年及1年期港元定存年息，皆以平保 （02318） 牽頭的虛銀平安壹賬通（PAOB）稱霸，6個月有1.08厘、1年達1.28厘，更不設存款上限，可是，優惠額滿即止。百萬富翁若開立1年定存，100萬元本金袋息1.28萬元。

倘以今天1年拆息僅0.98厘，但定期存款超逾1厘計，凸顯不少港銀牌面上蝕息搶存。

美元1年定存最高息達1厘【下一頁

那邊廂，如以活期息較量，花旗以7.8厘奪冠，最多賺息750元，玩法是全新客戶開立Citi Plus戶口，可享高達7.8厘儲蓄年利率。由即日至2月28日，首5萬元存款可享6厘額外儲蓄年利率，包括3個月（於4月份至6月份回贈利息）額外3厘儲蓄年利率迎新獎賞、以及3個月（於5月份至7月份回贈利息）3厘新春雙倍儲蓄年利率迎新獎賞，賺息750元。而客戶更可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺高達1.8厘年利率。而信銀國際最高的活期息也有3.88厘。

順帶一提，財經事務及庫務局局長許正宇於下午4時主持有關政府綠色債券計劃下發行綠色零售債券的記者會，環境局和水務署都會派官員出席，意味項目料涉及港府食水相關基建。屆時金管局副總裁劉應彬、滙豐及中銀香港 （02388） 代表都會出席，兩間銀行是政府就是次零售發行所委任的聯席安排行。

財政司司長陳茂波於2021年《財政預算案》時預告，港府未來發行合共約1755億元等值的綠色債券，也會計劃發行綠色零售債券，讓市民參與。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

港元活期存款 花旗銀行 集友銀行 星展銀行 綠色債券 招商永隆 港元 港元定期存款 定期存款

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