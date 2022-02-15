信和置業獲Sustainalytics評為　亞太區域ESG最高評級企業 承諾採用Stakeholder Capitalism Metrics　訂立可持續發展進度指標

▲ 信和置業獲Sustainalytics認可為亞太區域ESG最高評級企業，以肯定集團有效管理其在ESG方面的風險。

信和集團（「集團」）欣然宣布信和置業有限公司（「信和置業」）在Sustainalytics全球評估的逾4,000家大型企業之中，獲評為亞太區域ESG最高評級企業，肯定集團在環境、社會及企業管治（「ESG」）方面實施有效風險管理。同時，信和置業亦承諾採用由世界經濟論壇（World Economic Forum）及其國際商業理事會（International Business Council）共同編纂的Stakeholder Capitalism Metrics（「SCM」），進一步規範化及加強集團的ESG績效匯報。



Sustainalytics為獨立並具領導地位的ESG研究、評級及數據機構，考慮到ESG因素而造成重大財務影響的可能性，信和置業的評級屬於「低風險」，令其成為亞洲五家獲得「亞太區域ESG最高評級企業」認證的房地產發展商之一。Sustainalytics的評核按企業的ESG風險信息披露，以及其ESG項目、實踐和政策作分析和評估。



Sustainalytics企業解決方案團隊，亞太區業務總監Nicholas Gandolfo先生表示︰「我們很高興宣布，信和置業有限公司獲認可為亞太區域ESG最高評級企業。信和置業在Sustainalytics評估的全球企業中脫穎而出，獲得『低風險』評級，展現其在ESG方面的卓越表現。 」



此外，信和置業與全球商界領袖攜手採用Stakeholder Capitalism Metrics，成為全港首家作此承諾的房地產發展商。SCM由世界經濟論壇及其國際商業理事會推出，旨在以一套更具可比性的ESG衡量指標和披露項目，統一及提升企業的可持續發展報告水平。SCM包含的21個核心披露範疇，與聯合國的可持續發展目標環環緊扣。



信和集團集團聯席董事黃永龍先生表示︰「我們很榮幸獲Sustainalytics認可為亞太區域ESG最高評級企業，印證集團致力就重大議題識別潛在的ESG風險，並將其轉化為機遇，從而帶來正面的影響。作為全港首家採用SCM的房地產發展商，我們冀以更有效的方式量度、披露和管理我們的可持續發展進程，完善ESG報告方式，實現集團『建構更美好生活』的願景。」



信和置業的ESG項目乃按一系列的自願報告標準和框架披露。自2021年11月起，信和置業參照氣候相關財務信息披露工作組（The Task Force on Climate-related Financial Disclosures）的建議，闡述氣候變化帶來的挑戰和機遇。信和置業的《可持續發展報告》亦是依循全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》（Global Reporting Initiative Standards）編撰而成。



(特約)