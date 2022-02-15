【香港零售】羅兵咸永道：若第三季中港通關　料全年零售銷售按年增7%至3780億元

▲ 羅兵咸永道：若第三季中港通關 料全年零售銷售按年增7%至3780億元

香港近期確診個案幾何級上升，羅兵咸永道亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合夥人鄭煥然表示，香港現時防疫措施雖然嚴厲，但Omicron疫情的傷害性較低，加上接種疫苗的市民越來越多，料5月零售業會開始全面復甦，中港有機會在第三、四季局部通關，屆時零售銷售有較大增長，此消彼長下，預期香港零售業總銷貨價值按年增7%至約3780億元。

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鄭煥然指，該預測已計算2月24日實行的防疫措施，即進入商場、百貨公司、超市等地方要出示「疫苗通行證」及掃描「安心出行」，又認為相關措拖對商戶生意及人流影響有限。不過，若中港未能於9、10月通關，料全年香港零售銷售增長或低於5%。

對於電子消費券，他指，上一輪消費券適度推動香港的零售行業，估計今年有機會再推出消費券計劃，金額不低於上輪的一半。

鄭煥然提到，適逢今年有多項世界性體育賽事舉辦，包括2月的北京冬奧及11月和12月的卡塔爾足球世界盃；以及自疫情爆發以來，消費者的健康意識不斷提高，預料體育用品及服裝的相關消費會增加。當疫情有所好轉，消費者對婚禮珠寶首飾和黃金產品的需求增加，以對抗通脹和財富保值，珠寶首飾、鐘錶及奢侈品行業將繼續復甦。羅兵咸永道預期，珠寶首飾、鐘錶及奢侈品類別銷售按年增長16.1%，較去年增長27.3%放緩。

料今年租金提升約10%

另外，他指，五大核心消費區包括中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角，商舖出租率持續改善，當中以銅鑼灣區舖位出租率最高。 隨著零售租賃逐步改善，羅兵咸永道預計，今年租金相對平穩，平均租賃租金將提高不多於10%。

去年香港零售業網上銷售達290億元，按年增39%，佔整體零售總銷貨價值8.1%。鄭煥然指，希望今年網上銷售佔比可達10%。

不少國際品牌及本港零售商已在內地開展生意。程偉賓律師事務所合夥人李江陵表示，在內地或與內地開展業務的香港和外國零售商必須注意新頒布的《中國數據安全法》和《中國個人信息保護法》。由於零售商收集和使用大量數據和個人信息，這些法律會對零售商產生重大影響。隨著這些法律於去年年底生效，零售商一直積極建立合規的商業模式，因違規的處罰很嚴重，罰款高達上一年度營業額的5%，除了罰款，還包括在一段時間內取消擔任重要職務資格等個人責任。由於合規步驟較爲複雜，聘請專業顧問將有助於在內地或與內地開展業務並收集個人信息的香港和外國零售商進行相關策略部署。

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