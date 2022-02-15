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烏克蘭警告德國 俄羅斯正將北溪2號武器化

環球社會熱點 17:17 2022/02/15

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烏克蘭俄羅斯邊境緊張情況持續，德國總理朔爾茨周一（14日）外訪烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基對朔爾茨表示，俄羅斯正將北溪2號天然氣輸氣管武器化。朔爾茨表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，德國將採取行動影響俄羅斯經濟。另外，白宮確認美國總統拜登未有到訪烏克蘭行程。

有指俄周三入侵 烏克蘭定該日為團結日 掛國旗唱國歌 【下一頁】

朔爾茨（Olaf Scholz）周一外訪烏克蘭，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在和朔爾茨會談後共同見記者。澤連斯基指，二人就北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道引伸出的安全問題，討論細節，但對這個問題的判斷存有分歧。他認為俄羅斯正將北溪2號武器化，利用其在地緣政治方面施壓。

朔爾茨回應時並未提及北溪2號，但強調無人能懷疑德國在俄羅斯入侵鄰國時，懲罰俄羅斯的決心和準備。他指屆時將採取行動，實施影響深遠的措施，對俄羅斯經濟發展機會產生重大影響。

朔爾茨周二就會到莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，希望為局勢降溫。

拜登約翰遜通電話 稱仍有望循外交化解俄烏危機 【下一頁】

另外，拜登（Joe Biden）日前與澤連斯基通電。一名高層烏克蘭官員透露，會上澤連斯基再次呼籲美國提供更多軍事及財政支援，亦邀請科登盡早訪問烏克蘭。

但白宮發言人讓-皮埃爾（Jean-Pierre）周一表示，拜登近日行程繁忙，目前沒有前往烏克蘭的行程。她強調拜登會繼續著力與多國領袖進行對話，確保維持外交關係，呼籲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）避免戰爭及塗炭生靈。讓-皮埃爾指，仍保留外交關鍵窗口，但俄羅斯隨時會入侵烏克蘭，需保持警惕。

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責任編輯：李俊儀

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