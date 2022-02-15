【二手樓價】港島半新盤市價2,068萬沽　業主帳面大蝕190萬

樓市吹淡風，業主減價出貨，不惜蝕讓離場，近期各區均見蝕讓買賣。

世紀21北山地產營業董事嚴智贇說，北角柏蔚山3座低層E室，實用面積877平方呎，三房連工人房間隔，座向北面，望開揚景觀，日前以2,068萬元易手，實用呎價約23,580元，屬市價水平，但賬面仍蝕190萬元。代理透露，新買家為區外換樓客。

資料顯示，原業主於2018年6月以2,258萬元購入上址自住，持貨不足4年，現賬面蝕讓190萬元離場。

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