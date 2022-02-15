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【職場熱話】疫下轉工難 打工仔應徵普通文員 竟花4小時面試 嘆「只剩下伏工」

理財智慧 17:04 2022/02/15

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香港第5波疫情一發不可收拾，不知道大家在轉工時又會不會多了一些考慮呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指現時市面上的工作機會大大減少，出現了不少「伏」工，而且樓主在見工時更遇到一件讓人感到不可思議的事，使其感到自己在錯誤的時間轉工。

樓主指，因去年的經濟有所好轉便想轉一份人工較高的工作，而其在過年前本收到一間公司的取錄通知，然而卻因為疫情反彈遭到取消，在過年前樓主也有面試過另外2份普通的文職工作，但在面試時卻竟要做4個小時的筆試及5項的測試，樓主因而感到十分無奈，並指現時網上有很多職位空缺也是重新轉發，因此要有心理準備很難找到工作，而且會有很多「伏」工。

【職場熱話】公司醫療卡就是隨便？  醫生看症不認真隨意開假紙  打工仔怒斥「咪學人做醫生」下一頁

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 我完全能夠感受到你的無奈。」，「我連續5小時被6位面試官輪流面試。」，也有人指，「若要找一份正常的工作，很多時候也需有人介紹，很多人因看到廣告而去面試也是遇上了「伏」工。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請 【下一頁

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另有網民指，「 我剛被停工，現時也要找另一份工作，但我知道在疫情下會很難找工作，只能見步行步，加油吧！」。

【職場熱話】薪金一萬元要求推薦信？  打工仔指非高薪厚職  有感是奇怪公司 下一頁

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：關海儀

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