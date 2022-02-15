【新股IPO】Ace Eight Acquisition申請以SPAC方式上市 冀收購亞洲生物技術及TMT企業

再有特殊目的收購公司（SPAC）公司申請上市。Ace Eight Acquisition Corporation（「Ace Eight」）向聯交所遞交主板上市申請，Ace Eight 擬專注於亞洲經營生物技術及TMT行業的公司，業務重心位於中國，並由民銀資本為獨家保薦人。

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根據其初步招股文件顯示，Ace Eight發起人為ACE Promoter及Assos Omada Promoter，分別持有已發行B類股份75.57%及24.43%；其中ACE Promoter股東包括Ace Global、皇朝家居（01198）旗下中意傢俬、王偉雄、劉業強有份持股的盈運，以及SG Spring。

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公司表示，Ace Global主要於美國從事特殊目的收購公司相關交易，曾發起Ace Global Business Acquisition在美國納斯達克交易所上市，並與營運DayDayCook品牌的DDC Enterprise合併。

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記者：張以正