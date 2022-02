【新冠疫苗】祖高域唔打針 寧願放棄網球大滿貫

網球名將祖高域沒有接種新冠疫苗,澳洲政府上月取消他的簽證,祖高域入稟法院但上訴失敗,遭澳洲政府驅逐出境無法參加澳網賽事。祖高域接受英媒訪問,透露目前仍未接種新冠疫苗,寧願放棄大滿貫也要捍衛身體自主權。但他強調自己並非反疫苗主義者。

34歲的祖高域(Novak Djokovic)接受英國廣播公司(BBC)專訪時證實目前尚未打針。他表示未來很多年都想繼續於網球球壇活躍,希望將來的賽事疫苗接種要求會有調整。

祖高域坦言他並非反疫苗人士,亦永遠不會反對人們接種新冠疫苗(never against vaccination),童年時期也曾接種疫苗。不過他支持人們有身體自主權,有自由選擇是否將物質注射在身體內。

當被問及他是否願意放棄大滿貫及成為史上最偉大的網球男單運動員時,祖高域表示:「無錯,我願意為此付出代價。」(Yes, That is the price I'm willing to pay.)

祖高域更進一步解釋他的立場:

因為我嘅身體自主權重要過頭銜等一切。

