▲ 【元宇宙】騰訊調配職員建「XR擴展現實」業務 拓全真互聯網、或涉足硬件

內媒《新浪科技》引述消息報道，騰訊 （00700） 日前在內部招聘，以跨部門調配建立「擴展現實（XR， Extended Reality）」業務，據報騰訊XR業務團隊涉及逾40個職位。報道指，騰訊XR業務是配合馬化騰提出的「全真互聯網」策略，「建造世界一流的硬科技團隊，爭奪硬科技時代的下一張門票」。

報道指出，騰訊XR業務涉及XR硬件設備、軟件端的感知交互技術，以及內容與行業端的內容與開發者生態。

馬化騰版本「元宇宙」 騰訊年初已傳收購硬件公司

報道引述的騰訊內部「活水（即跨部門轉換崗位）」招聘資料，XR技術研發佔最多崗位，除了軟件、算法，還開放硬件、光學、結構和質素工程師崗位。

另外，騰訊將成立XR遊戲工作室，並在內部招聘工作室負責人，也接受商店產品、生態營運、業務合作和產業投資合作等職能領域的崗位申請。

相對於Meta（美：FB）創辦人朱克伯克提倡「元宇宙（Metaverse）」概念，馬化騰於2020年底已提出類似的「全真互聯網」作為移動互聯網未來十年發展大勢，今年初騰訊傳出收購小米系黑鯊科技，也被視為部署進軍元宇宙硬件。



【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

相關文章：

【馬化騰三觀】馬化騰：移動互聯網將迎下一波升級 「上不了船的人將逐漸落伍」

【互聯網監管】網信辦等約見騰訊阿里小米京東等、肯定科企經濟作用 馬化騰：面向當下的溫暖