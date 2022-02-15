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【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修

股樓投資 16:11 2022/02/15

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不少買家把握目前時機入市。置業2地產區智禮說，大角咀金滿閣低層F室，實用面積309平方呎，兩房間隔，起初叫價420萬元，但一直未能易手，其後因疫情肆虐，所以減價至405萬元放盤，並獲「90後」情侶洽購。其後，該「90後」情侶大膽講價，終以365萬元購入單位，實用呎價約11,812元。

    點擊圖片放大
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從相片可見，單位裝修算企理，可節省一大筆裝修費。資料顯示，金滿閣位於大角咀鐵樹街31號，早於1981開始入伙，是單幢樓設計，提供90個單位。實用面積由287平方呎起，至最大399平方呎，屋苑最大賣點是交通便利，鄰近港鐵奧運站。

據了解，原業主於2015年8月以296萬元購入單位，持貨6年多，現帳面獲利約69萬元，物業期內升值約23%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 金滿閣 大角咀

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