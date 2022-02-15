【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修

不少買家把握目前時機入市。置業2地產區智禮說，大角咀金滿閣低層F室，實用面積309平方呎，兩房間隔，起初叫價420萬元，但一直未能易手，其後因疫情肆虐，所以減價至405萬元放盤，並獲「90後」情侶洽購。其後，該「90後」情侶大膽講價，終以365萬元購入單位，實用呎價約11,812元。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

從相片可見，單位裝修算企理，可節省一大筆裝修費。資料顯示，金滿閣位於大角咀鐵樹街31號，早於1981開始入伙，是單幢樓設計，提供90個單位。實用面積由287平方呎起，至最大399平方呎，屋苑最大賣點是交通便利，鄰近港鐵奧運站。

據了解，原業主於2015年8月以296萬元購入單位，持貨6年多，現帳面獲利約69萬元，物業期內升值約23%。

同場加映【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機