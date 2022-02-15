  • 19°C
香港時間 : 2022215日 (二) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球首富】馬斯克11月曾捐逾57億美元Tesla股票　惟未透露受贈慈善機構名稱

環球政經 16:52 2022/02/15

分享：

據美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克(Elon Musk)，於去年11月19日至29日期間，總共向一家慈善機構捐贈了504.4萬股特斯拉股票。以捐贈期間的收盤股價計算，這筆捐贈價值57.4億美元。該文件沒有透露該慈善機構的名稱。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

去年11初，馬斯克在推特（Twitter）詢問粉絲，自己應否出售10%的特斯拉股票後，出售了價值164億美元的股票。及後他又在推特上「自爆」，由於行使的股票期權將於年底到期，他需要繳納超過110億美元的稅款。

《路透》分析人士指出，馬斯克捐贈特斯拉股票將獲得稅收優惠，因為捐贈給慈善機構的股票無需繳納資本利得稅。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

利得稅 期權 經濟 股票 馬斯克 Tesla Twitter 美國 股票期權 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
【青姐話】疫情無限 唯有等V彈
【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元
【美股焦點】索羅斯買入2千萬股Rivian 總值20億美元
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
【樓市熱話】萬4蚊租南丫島北角新邨700呎村屋？ 附加條件「不寵物優先」 業主被批堅離地
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款