【全球首富】馬斯克11月曾捐逾57億美元Tesla股票　惟未透露受贈慈善機構名稱

據美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克(Elon Musk)，於去年11月19日至29日期間，總共向一家慈善機構捐贈了504.4萬股特斯拉股票。以捐贈期間的收盤股價計算，這筆捐贈價值57.4億美元。該文件沒有透露該慈善機構的名稱。

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去年11初，馬斯克在推特（Twitter）詢問粉絲，自己應否出售10%的特斯拉股票後，出售了價值164億美元的股票。及後他又在推特上「自爆」，由於行使的股票期權將於年底到期，他需要繳納超過110億美元的稅款。

《路透》分析人士指出，馬斯克捐贈特斯拉股票將獲得稅收優惠，因為捐贈給慈善機構的股票無需繳納資本利得稅。

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