【大行報告】 大摩指華潤啤酒疫情因素已反應 相信股價60日內將升 目標睇70元

大摩發表技術研究報告指，華潤啤酒（00291）疫情負面因素已反應，預料其股價在未來60日將上升，機率達70至80%。

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報告指出，潤啤股價最近有沽壓，年初至今共跌7%，使其短期估值更吸引，並已很大程度上反映了近期零星區域爆發疫情的負面影響，相信在其有效的營銷策略和多元化的品牌組合下，繼續在次高端及以上品類中獲得市場份額，前景值得看好。

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該行維持潤啤「增持」評級，目標70元不變。在大摩唱好下，股價今日（15日）繼續反彈，高見62.45元，最多升3.5%，最新報62.45元，升3.5%，成交額4.8億元。

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記者：郭秀慧