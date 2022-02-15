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【電動車】涉嫌誇大行駛里數 Tesla遭南韓監管機構調查

股樓投資 17:15 2022/02/15

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據《路透社》報道，南韓公平交易委員會（KFTC）周二（15日）表示，正在調查美國電動車製造商Tesla（TSLA），指控該公司誇大其電池續航力。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

《韓聯社》早前報道 稱，Tesla誇大了包括Model 3在內的部分車型的行駛里數，違反《公平標籤和廣告法》，當地反壟斷監管機構已向Tesla展開調查。

路透引述KFTC一位官員表示，機構計劃召開會議，以決定對該汽車製造商的制裁程度。Tesla官站表示，Model 3一次充電可行駛528公里。然而，KFTC表示，如果溫度降至零度以下，行駛里數可能會低於聲稱的範圍。

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責任編輯：黃苑筠

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路透社 汽車 壟斷 美國 南韓 廣告 Tesla

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