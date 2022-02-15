【ESG】13隻ESG綠債基金 去年港元計價最高派息逾3厘

▲ 光大證券國際基金策略師梁健兒指，市面約有13隻ESG綠債基金。

政府今天（2月15日）公布首發零售綠色債券詳情，專家指，市面約有13隻ESG（環境、社會及管冶）債券基金發售，但受美國高通脹刺激債息抽升等影響，去年普遍錄得負回報，但不乏仍有慷慨派息，以港元計價最高更有3.4厘。針對長線投資者，收息或可彌補債價波動。光大證券國際基金策略師梁健兒今午回應本報查詢指，參考證監會的資訊，目前約有13隻零售綠債基金發售，包括：安聯新興市場SRI債券基金、富達可持續發展策略債券基金、安聯有兩隻綠債、貝萊德也有兩隻綠債產品、平安中國綠色債券、瀚亞亞洲可持續債券、信安可持續亞洲收益基金、以及東方匯理新興市場綠債等。

梁健兒表示，上述綠債產品大部份是派息類別的基金，故均有派息。但當中僅部份有提供港元計價的派息類別，故才有以港元計價派息率可供參考，相信或可跟港府擬發行的零售綠債作比較。

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梁健兒提醒，一般而言，綠債基金的派息視乎投資的債券而定，有涉足高收益債券、亞洲或新興市場債，而其息率相對成熟市場，以至投資級別的息率高，務求反映箇中的投資風險。

梁健兒舉例，滙豐（HSBC）環球低碳債券基金去年的港元年化派息率約2厘，而宏利 （00945） 旗下的可持續亞洲債券基金年化派息率約3.4厘。

問及美國加息周期，是否不適合投資債券。梁健兒補充，投資者須注意通常債息升不利債價，可留意存續期較短的債，冀降低環球央行的加息風險。此外，晨星回應本報查詢指，市場約有10多隻ESG零售基金，去年負回報居多，僅路博邁旗下NB短期高收益債券基金逆市升逾3%。

梁健兒透露，去年僅路博邁旗下NB短期高收益債扒逆水升逾3%，主因是基金專攻美國高收益債，2021年這類債券的整體表現不錯。晨星發言人補充，上述冠軍基金亦受惠於強美元。

另方面，銀行率先表態積極參與作綠債分銷行。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉剛回應本報查詢指，該行近年積極推動綠色金融，引入多間著名基金公司的不同類型ESG投資產品，提供多隻ESG基金及債券產品供客戶選擇。是次特區政府發售零售綠色債券，該行將會參與推動計劃，進一步提供優質的ESG投資產品予客戶選擇。陳志偉補充，該行將一如以往，為官債提供認購手續費豁免等優惠予客戶。問及以美國進入加息周期，現市况是否適合投資債券，陳志偉認為，一般而言，投資債券，主要須留意信貸、流動性、市場及利率風險。美國進入加息周期，投資者更需留意債價的波動性及對利率變化的敏感度。不過，如果投資者持有債券至到期日，及假設沒有違約的情況下，將可取回本金及債息，而毋需過慮債價波動。况且，綠債發行人為特區政府，信貸評級較高，一般而言違約風險較低。

那邊廂，輝立證券企業融資經理陳英傑說，若政府首發零售綠債允券商作分銷行，輝立有興趣參加。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪