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高位買入GX中國電車2845致虧損 甚麼價位止蝕換馬？

股市 16:45 2022/02/15

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GX中國電車 （02845） 今午反彈逾4%。此車股ETF受累過去一個月跌逾13%的寧德時代，近兩個交易日寧德時代反彈，或會牽引GX中國電車的走勢。電動車前景雖亮麗，但高位入貨的投資者，甚麼價位可減持？換馬至甚麼板塊更值博？華晉證券資產管理有限公司投資總監馮宏遠（Thomas）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

**港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析**【按此速睇－附time code】

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32：51 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 想長揸收息   睇咩價位買入？上望多少？
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42：09 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 突破50元   46.63元持貨可加注嗎？
43：41 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716） 前景、走勢點睇？
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46：57 - 觀眾問股：黃金ETF買入策略？  談SPDR金ETF （02840）
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51：07 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） vs 中銀香港 （02388） 點揀？恒生銀行 （00011） 更睇好？
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54：41 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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GX中國電車（02845） 東風集團股份（00489） 雅迪控股（01585） 中國重汽（03808） 華晨中國汽車（01114） 廣汽集團（02238） 恒大汽車（00708） 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211）
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