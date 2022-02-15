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【大戶持倉】高瓴資本上季清倉阿里巴巴、B站ADS　電動車沽蔚來買理想

股市 15:20 2022/02/15

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【大戶持倉】高瓴資本上季清倉阿里巴巴、B站ADS　電動車沽蔚來買理想

大型基金近期陸續申報美股季度持倉，內地明星私募基金高瓴資本旗下HHLR Advisors向美國證交會（SEC）申報文件，於去年第4季清倉阿里巴巴（美：BABA）、「B站」嗶哩嗶哩（美：BILI）ADS。至去年9月底，高瓴資本持有約71.34萬份阿里巴巴ADS，時值約1.06億美元，同時持有63.8萬份B站ADS，涉資約4222萬美元。

除了阿里巴巴 （09988） 、嗶哩嗶哩 （09626） 兩家已回流中概股，高瓴資本也大手減持拼多多（美：PDD）持倉，持倉由281萬份減至21.3萬份ADS，市值由2.55億美減至1242萬美元。

據以往資料，高瓴資本在去年第二季曾大幅增持阿里巴巴，惟其後兩季急減持。

高瓴資本去年第二季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站，當時報道可見【下一頁】

阿里巴巴於2月24日公布季度業績，可見【下一頁】

高瓴資本在電動車中概股喜好也見轉移，蔚來（美：NIO）持倉由85.9萬份降至35萬份ADS，市值由3060萬美元減至1110萬美元；另一方面大幅增持理想汽車（美：LI），由108萬份增至500.7萬份ADS，對應市值由2839萬美元大升至1.61億美元。

其他主要變動方面，高瓴資本上季大幅增持「東南亞小騰訊」之稱的SEA（美：SE），持倉由33萬大增2.7倍至124萬份ADS，但由於同期SEA股價表現不佳，持倉價值由1.05億美元升不足2倍，至2.77億美元。

印度禁中國App誤中副車？ SEA旗艦遊戲Free Fire在列、股價暴跌18%，可見【下一頁】

港股現水平應否做淡？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析

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美股 私募基金 中國概念股 減持 阿里巴巴－SW（09988） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 蔚來（美：NIO） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 拼多多（美：PDD）

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