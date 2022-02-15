【ET講股通】孫運喜：小心大反轉 (歡迎觀眾留言問股)

烏俄局勢再升溫，港股跟隨外圍偏軟，今早恒指低開98點，早段短暫倒升即向下調整，半日跌173點，報24383點；午後曾下試24220低位始略為回升，全日波幅約350點。生物藥股造好，信達生物（01801）升16%，藥明生物（02269）亦錄得近9%升幅。建行（00939）、工行（01398）、中行（03988） 、農行（01288）四大內銀股均跌逾3%，ATMX跌幅於約2%內。大市要提防甚麼？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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