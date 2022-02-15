【ET講股通】孫運喜：小心大反轉 （附 Time Code）（第二版︰加入文字內容）

3323烏俄局勢再升溫，港股跟隨外圍偏軟，今早恒指低開98點，早段短暫倒升即向下調整，半日跌173點，報24383點；午後曾下試24220低位始略為回升，全日波幅約350點。生物藥股造好，信達生物 （01801） 升16%，藥明生物 （02269） 亦錄得近9%升幅。建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 四大內銀股均跌逾3%，ATMX跌幅於約2%內。大市要提防甚麼？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time Code

00：00 - 港股今日市況速覽

03：15 - 港股今日走勢差 小心烏俄局勢大反轉

10：40 - 觀眾問股：中生製藥 （01177） 5.76元買入 前景點睇？

12：43 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 仍可再上嗎？走勢點睇？

15：35 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 4.7元有貨 上望及止蝕位

18：31 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 10.86元買入點部署？

21：44 - 觀眾問股：泡泡瑪特 （09992） 43元有貨 回購反彈目標看多少？

25：29 - 觀眾問股：雅居樂 （03383） 4.35元買入點睇？

28：00 - 觀眾問股：中國龍工 （03339） 現價可買入嗎？

30：01 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 低位在哪？

32：52 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 是否已見短期頂？

35：33 - 港股收市市況速報 恒指重要支持位睇23800點、初步支持位24000點至24100點

31：00 - 潛力股推介：國藥 （01099）

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恒指全日跌200點，收報24355點，大市總成交1,141億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指一度跌逾300點，主因金融股捱沽，中銀香港 （02388） 跌4.1%，內銀建行 （00939） 跌2.9%，工行 （01398） 跌2.7%，科網股美團 （03690） 跌2.6%；惟藥明生物 （02269） 升10.1%，收窄大市跌幅。猶幸跌市成交縮，反映沽壓未算大。

小心大反轉，部分「反轉」已出現。早前升勢不俗的港股、內銀皆捱沽，內險受壓，內房亦偏軟。相反，早前受壓的藥明系急彈，本港地產股亦造好。或與外圍形勢反轉有關。

俄烏局勢方面，美國言之鑿鑿俄羅斯即將出兵，又撤走外交人員，美資大行亦添油加醋唱淡大市，地緣危機令環球股市多日受壓。惟若美方情報最終被證實是假新聞，則資產市場或現反轉。事實上，涉事多國包括俄羅斯、烏克蘭、以至德法等歐洲大國，一直繼續以外交手段斡旋危機，未見預示將會出現軍事衝突。美債息回落，拖累金融股受壓。

展望後市，恒指最重要支持為50天綫，初步支持則為24000至24100點，暫時未宜太淡。

潛力股可留意國藥 （01099） ，股價升0.1%至19.24元，主因藥物股走勢有反轉迹象，國藥走勢則現頭肩底形態，現價市盈率7倍，股息率4.3厘，候回落至頸線約18.88元吸納，以17.4元止蝕，量度升幅目標21元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中生製藥、國壽、洛陽鉬業、中建材、泡泡瑪特、雅居樂、龍工、中行、中銀香港︰立即觀看】

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