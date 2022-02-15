【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業

本港第五波疫情嚴峻，政府再度收緊社交距離措施，重挫零售業。瑞銀發表研究報告，現時本港零售收租股股價略低於2020年12月至2021年2月食肆晚市完全被禁時期，因此仍未消化任何進一步收緊社交距離措施，估計今輪措施可能持續90天以上，參考2020年7月底全日禁堂食情況，預計本港零售收租股股價額外跌12至22%，零售商場人流或將進一步減少35%，2至3月零售銷售將有18%至23%跌幅。

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該行預期，民生商場將跑贏核心區商場，因領展房產基金（00823）旗下物業的民生必需品租戶佔比較高，在過去多輪疫情跑贏行業；參考內地封城經驗，一旦本港大規模封鎖，市民仍可到屋邨商場購買日用品。

瑞銀對本港地產股及收租股最新投資評級及目標價﹕

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報告又指，近期政策回應反映本港及內地政府決心執行「動態清零」，若本港政府成功控制新一波疫情，料通關可期，但與國際通關可見度仍低，料將布更多國際企業及海外專才將決定縮減香港業務或離開香港，對香港辦公室市場需求帶來結構性挑戰，加上未來5至8年寫字樓供應將增加17%，因此對寫字樓市場前景持謹慎態度。

該行指，本港零售收租股現時估值相當於預測股息率4.7%，與2020至12月至2021至2月禁止晚市堂食時相若。在零售收租股中，該行偏好領展多於九龍倉置業（01997）。

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記者：郭秀慧