【職場熱話】 打工仔為年尾雙糧延遲轉工 未料過年後疫情一發不可收拾 欲辭職又怕找不到工作

隨著香港疫情再度爆發，市面上的工作大減，不知道大家在轉工的時候又會否有更多的考慮呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己本打算辭職轉工，可是現時疫情嚴重，市面工作大減，他因而不知道應否轉工才好，還是繼續於現公司堅持下去。

樓主指自己的上司脾氣十分差又不願意聆聽別人，而且他與公司同事的關係一般，平日也沒有太多的交談，樓主一直也感到十分辛苦及難受，但因年尾有雙糧，於是樓主便打算過了新年後再找另一份工作，更用了大假來見工，誰不知疫情卻再度爆發，他因而不知道應否辭職並向網民詢問意見。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 同事玩小圈子，上司又差，若不走遲早會變抑鬱，不值得，快些走吧！」，「 你現時可以一邊做再一邊找另一份工作。」，也有人指，「我也是還未找到工作，沒有想過2022年疫情會如此嚴重。」。

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另有網民指，「出來社會工作，臉皮要夠厚，我本來一月份辭職，但當時老闆留我多一個月，可是到了現時我因疫情還未遞辭職信，既然老闆也不出聲，大家便當沒有了這回事。」。

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責任編輯：關海儀