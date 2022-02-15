【樓市熱話】擁九龍居屋單位欲換南區樓 目標400呎單位 預算700萬 港男心儀5屋苑心大心細

買樓煩換樓更煩，不知道大家在換樓時會以甚麼為首選的考慮條件呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近打算換樓，並有數個心儀的屋苑，但不知該如何選擇，於是向網民詢問意見。

樓主指，自己現居於九龍居屋一個350呎的單位，而他最近因要照顧家人，希望換樓搬到南區居住，而他現時的預算為600-700萬，400呎左右的屋苑，他現心儀5個屋苑，包括嘉隆苑 樓齡31年 600萬、漁安苑 樓齡33年 600萬、漁暉苑 樓齡41年 550萬、香港仔中心 樓齡42年 650-720萬及置富花園 樓齡40-42年 650-720萬，他因而向網民詢問該怎樣選擇才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 香港仔中心最方便附近又多食肆，若要返中要，置富花園也不錯。」，「 若有車置富花園也不錯，背山面海空氣好，只是交通上只有巴士較不便。」，也有人指，「漁安苑近地鐵站，而且利東街市也有不少食肆。」。

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另有網民指，「 香港仔雖然沒有地鐵，但十分好住，交通有很多小巴及巴士，麻雀雖小五藏俱全，而且食肆也有很多選擇。」。

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責任編輯：關海儀