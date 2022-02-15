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【電動車】每30秒要價逾5000萬　電動車主宰Super Bowl廣告

商業 15:20 2022/02/15

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超級盃（Super bowl）作為美國一年一度的盛事，各大品牌均會爭相投放廣告並宣傳重點產品，不過卻不見Tesla蹤影。（法新社圖片）

超級盃（Super bowl）作為美國一年一度的盛事，各大品牌均會爭相投放廣告並宣傳重點產品，今年每30秒廣告就傳要價700萬美元（約5462萬港元）。而投放廣告的7個汽車品牌中，就有6個主打電動車，不過全是傳統的汽車製造商，卻不見Tesla蹤影。

【電動車】2021年全球電動車銷量排行出爐　Tesla居冠市佔達14%

創立起堅持零預算廣告策略

CNN報道，Tesla行政總裁Elon Musk一直以來堅定反對賣廣告，其曾經在Twitter表示，Tesla不會投放廣告也不花錢找代言，寧願直接用這些錢改善產品。

外媒指出，這是因為Tesla謹守該企近10年前創立以來的零預算廣告策略。而且Tesla明顯不需要Super Bowl或其他廣告，因為市場對該企電動車的需求，一直符合甚至超過該公司可以生產的汽車數量。

市場競爭激烈或改態度

然而，隨著老牌汽車製造商和其他新創公司的競爭，亦有一些分析師認為，Tesla可能不得不改變其無廣告政策。

研調機構Kantar代表Ed Williams表示，由於電動車市場競爭日益激烈，Tesla最終仍會投放廣告。不過他補充表示，這段無廣告時期維持多久難以預測。

【芯片短缺】富士康將投資9.2億元　印度興建芯片廠

【波音747】英國私人機場10元買入珍寶客機　波音747改裝成派對空間

責任編輯：李智美

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