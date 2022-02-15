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【HSBC】滙豐希慎廣場設財富管理中心　為4個月內第二間　

Hot Talk 15:04 2022/02/15

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滙豐希慎廣場設財富管理中心，為4個月內第二間。

滙豐宣佈，繼去年10月於K11 ATELIER開設首間財富管理中心後，再於銅鑼灣希慎廣場開設第二間財富管理中心，為高資產淨值客戶提供服務，而希慎廣場滙豐財富管理中心的面積為集團全球同類中心之冠。

除財富方案外，客戶可於同一樓層享用由滙豐保險尊尚健康管理中心提供的一站式專業醫療服務。

滙豐表示，會藉此把握未來5年本地高資產淨值人口每年平均增長 12%的機遇，並協助他們開拓創富之路。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，即使經濟環境充滿挑戰，亦無阻滙豐對前景的信心，繼續擴展業務。過去6個月在香港最核心的地段開設兩間財富管理中心，不單印證滙豐致力推動高資產淨值客戶業務增長，更為滙豐成為亞洲首屈一指的財富管理公司的目標踏出重要一步。


【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息｜ 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

 

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