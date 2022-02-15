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【二手樓價】大膽講價要求平一成　賣家無奈妥協　630萬平沽花都廣場3房

股樓投資 15:25 2022/02/15

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樓市氣氛轉差，不少業主願意減價賣樓。美聯物業黃嘉明說，粉嶺花都廣場4座低層G室，實用面積536平方呎，三房間隔，原開價690萬元放盤，其後獲外區換樓客洽購。由於疫情肆虐，該外區換樓客大膽還價至630萬元，雖然業主隨即反價至650萬元，但最終讓步以630萬元割愛賣樓，即較開價低近一成，實用呎價11,754元。

代理透露，買家是外區換樓客，心儀東鐵綫一帶屋苑，睇樓一段時間，估計疫情期間業主議價幅度增加，所以大膽還價至630萬元，終購得心頭好。參考滙豐銀行網上估價網資料顯示，上址估值約700萬元，而上址對落一個單位，呎數、座向相同，於2019年底以638萬元成交。

資料顯示，雖然業主減價一成賣樓，但早於2012年5月以308萬元購入上述物業，換言之現帳面仍大賺322萬元，物業期內升值近105%。

同場加映【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

延伸閱讀 【有相睇】業主起初拒開門　見客帶票有誠意　即開門兼有價講【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 粉嶺 花都廣場 美聯物業

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