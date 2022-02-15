【波音747】英國私人機場10元買入珍寶客機　波音747改裝成派對空間

▲ 英國私人機場以1英鎊象徵式價格購入退役波音747珍寶客機，改造成派對飛機活動空間出租。（Cotswold Airport專頁圖片）

英國私人機場以1英鎊(約港幣$10)的象徵式價格，從英航購入退役波音747珍寶客機，並改造成派對飛機活動空間出租，以每小時1000英鎊(約港幣$10,561)計算，可用於不同大小規模活動及娛樂。

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位於英國英格蘭西南部格羅斯特郡(Gloucestershire)的科茨沃爾德私人飛機場(Cotswold Airport)，2020年曾停放多架等候退役解體的波音747珍寶客機。該機場的CEO Suzannah Harvey向客機擁有者英國航空提出，希望得以保留這款曾獲「空中女皇」美譽的大型客機，航空公司最終決定以象徵式1英鎊的價錢出售，用於服務當地公眾。

改裝費逾港幣500萬

機場接收客機後，大舉進行改裝工程變身成派對空間，花費50萬英鎊(約港幣528萬)，單是固定地基的混凝土已花費20萬英鎊(約港幣211萬)。另對內部空間及電子燈光系統改造，將經濟艙改建成活動空間，設有DJ打碟區、舞池燈光效果。廚房區變成小酒吧等。

其他後方經濟艙及上層商務頭等艙仍然原好保留，Suzannah 表示打算將原有機內的娛樂屏改裝用於電影觀賞，惟目前仍有技術問題，預定稍後解決。對飛機迷來說，駕駛艙始終是最吸引的地方，但由於機上仍有部分電子系統可用，開放後將會以玻璃隔開讓公眾參觀。

Suzannah稱已經收到各種查詢希望舉辦活動，從汽車生產商到私人生日派對都有，除了每小時1千英鎊(約港幣1萬元)，場地亦可以日租24小時收費1萬2千英鎊(約港幣12萬6千元)。預期大眾對它的興趣之大，可在數年內收回投資，收入亦會撥入私人飛行員執照獎學金內。

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責任編輯:王浩賢