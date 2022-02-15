【大行點睇】高盛首予保誠買入評級　指其質素可媲美友邦保險

高盛首予保誠(02378) 「買入」評級，12個月目標價為185元，意味40%的潛在上漲空間。

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高盛認為，保誠是一間高質量的人壽保險，在廣度、深度、地域組合和盈利能力方面，可與友邦保險(01299)相媲美。高盛又認為，保誠是能受惠香港和內地開關的最終得益者，其抵港內地人士之保險業務(MCV)在2019年之前佔亞洲銷售額的近三分之一。

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