【Snapchat新功能】Snapchat 新策略　與創作人分享廣告收益

▲ (法新社圖片)

面對市場眾多對手，社交平台 SnapChat 亦積極開發新功能，外媒指，該公司計劃為用戶推介一種全新的賺錢模式，讓經驗證的 Snap Stars 用戶，於其公開的故事影片內容中插播廣告，再與創作者分享廣告收入，該功能目前只於美國部分 Snap Star 用戶中進行測試，並預計於年內全面推行。

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據網站《theverge》報道，Snapchat 希望為創作者增加收入，不過新收入分成計劃仍處於測試階段，而用戶獲取多少收益，會以一個公式計算，該公式會以發布頻率、參與度等作指標，是該公司首次讓創作者從故事影片中獲得廣告分成。

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Snap 首席執行官埃文斯皮格爾（Evan Spiegel）早前指，用戶發布及觀看故事影片時間越來越少，為了讓用戶在 Spotlight 上創建更多優質影片，承諾每天花費 100 萬美元（約 780 萬港元）投資創作者激勵計劃，他指出，於 2021 年已向創作者支付了超過 2.5 億美元（約 19.5 億港元）。

責任編輯：向頌勤

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