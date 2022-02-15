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【大行點睇】花旗重新予贛鋒鋰業買入評級　上調今年純利預測240%

股樓投資 15:32 2022/02/15

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花旗恢復覆蓋贛鋒鋰業(01772)  ，並將其2021年預測及2022年預測純利分別調高140%及239%，至50.31億元人民幣及159.11億元人民幣，反映較高碳酸鋰(Lithium Carbonate)價格。

同場加映﹕【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

花旗對贛鋒鋰業2021年、2022年盈利預測較市場預測高出17%及134%，維持贛鋒鋰業H股「買入」評級，並將目標價定於187.5元。

【內房危機】萬科企業郁亮指內房步「黑鐵時代」 今年要背水一戰 「不買頭等艙機票」

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撰文 : 周兆邦

贛鋒鋰業（01772） 港股

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