【大行點睇】花旗重新予贛鋒鋰業買入評級　上調今年純利預測240%

花旗恢復覆蓋贛鋒鋰業(01772) ，並將其2021年預測及2022年預測純利分別調高140%及239%，至50.31億元人民幣及159.11億元人民幣，反映較高碳酸鋰(Lithium Carbonate)價格。

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花旗對贛鋒鋰業2021年、2022年盈利預測較市場預測高出17%及134%，維持贛鋒鋰業H股「買入」評級，並將目標價定於187.5元。

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